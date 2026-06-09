Il comparto vitivinicolo piemontese si prepara a un momento di riflessione strategica. Venerdì 17 luglio 2026, l’azienda agricola “La Fontanassa” di Gavi ospiterà il convegno “Dalla vigna allo sviluppo: il ruolo del vino nei territori”, un’importante occasione di dibattito promossa da Cia Alessandria-Asti per analizzare le sfide di mercato, la sostenibilità e la competitività internazionale del settore.

L’iniziativa si propone di approfondire il valore economico, sociale e culturale della viticoltura, offrendo una panoramica completa che spazia dall’analisi tecnica alla visione delle istituzioni, fino al ruolo cruciale delle denominazioni e delle singole imprese agricole.

Il programma del convegno

I lavori, previsti dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si apriranno con i saluti istituzionali e l’inquadramento del settore a cura di Daniela Ferrando, presidente di Cia Alessandria-Asti, e Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Piemonte e Valle d’Aosta.

Seguiranno gli interventi tecnici di approfondimento:

Maurizio Montobbio , presidente del Consorzio Tutela del Gavi, che illustrerà il ruolo delle denominazioni e le attuali dinamiche di mercato.

, presidente del Consorzio Tutela del Gavi, che illustrerà il ruolo delle denominazioni e le attuali dinamiche di mercato. Franco Piana, vicedirettore e referente Sviluppo Impresa Cia Alessandria-Asti, che si concentrerà sulle opportunità di crescita e sulle strategie di valorizzazione per le aziende agricole.

Le prospettive nazionali

La sessione conclusiva dell’evento sarà dedicata a una riflessione sulle prospettive nazionali, grazie alla partecipazione di figure di rilievo del panorama agricolo italiano:

Valentino Berni , vicepresidente nazionale Cia per il settore vitivinicolo e viticoltore a Montalcino.

, vicepresidente nazionale Cia per il settore vitivinicolo e viticoltore a Montalcino. Gian Michele Passarini , vicepresidente nazionale Cia.

, vicepresidente nazionale Cia. Cristiano Fini, presidente nazionale Cia e viticoltore nel Modenese, che chiuderà i lavori con una riflessione sul futuro del vino italiano e sull’orientamento delle politiche agricole.

Il convegno si pone l’obiettivo di consolidare il confronto aperto tra produttori, consorzi, istituzioni e operatori della filiera, puntando a rafforzare la competitività del comparto e a valorizzare il legame indissolubile tra vigneto, territorio e sviluppo locale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale ciaal-at.it.