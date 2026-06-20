Questa mattina, sabato 20 giugno, migliaia di cittadini si sono dati appuntamento per un evento storico e atteso da moltissimo tempo: l’inaugurazione dell’IM(Compiuta), la nuova veste dell’ex strada napoleonica “Incompiuta” che collega Imperia a Diano Marina. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, tutti i sindaci del Golfo Dianese e del circondario, oltre agli assessori regionali Alessandro Piana e Giacomo Raul Giampedrone, celebrando insieme un’opera epocale per la viabilità e il turismo di tutto il Ponente ligure. Presenta anche il campione di ciclismo Gianni Bugno.

Un percorso ininterrotto da Andora a Ospedaletti

L’apertura della pista ciclabile arriva dopo quasi due anni di intensi lavori, con gli ultimi ritocchi e interventi proseguiti ininterrottamente fino alla sera precedente l’inaugurazione. Questo tratto nevralgico permette di inserire il tassello mancante alla Ciclovia Tirrenica — che in provincia di Imperia prenderà da oggi il nome di “Riviera dei Fiori” — creando un tracciato continuo e percorribile di oltre 45 chilometri, da Andora fino a Ospedaletti.

I servizi già attivi e gli sviluppi futuri

Lungo la IM(compiuta) sono stati predisposti tutti i servizi necessari per garantire un’esperienza sicura e confortevole a ciclisti e pedoni. Le attuali dotazioni infrastrutturali comprendono:

Postazioni di riposo attrezzate per una sosta panoramica.

Aree specifiche per il posteggio delle biciclette.

Fontanelle per l’approvvigionamento idrico.

Un importante impianto di illuminazione serale per consentire le passeggiate anche dopo il tramonto.

Sistemi di sicurezza all’avanguardia lungo l’intero tracciato.

Le istituzioni hanno inoltre confermato che la passeggiata non si ferma qui: la strada verrà ulteriormente modernizzata e arricchita nei prossimi mesi con l’installazione di nuove strutture.

Un accesso anche alle spiaggette sottostanti

A metà del percorso si trova anche una piccola terrazza panoramica che con un piccolo sentiero rimasto ancora com’era tempo fa per l’acceso alle spiaggette sottostanti ma gli amministratori presenti hanno annunciato che qui verrà realizzato un vero e proprio accesso al mare.

Il volano per il turismo 365 giorni all’anno

Durante la cerimonia, tutte le autorità intervenute hanno elogiato l’importanza strategica della realizzazione. L’infrastruttura attraverserà un territorio rinomato per avere il miglior clima d’Italia, rappresentando un richiamo formidabile per turisti e sportivi provenienti da ogni parte del Paese e dall’Europa. L’obiettivo dichiarato, grazie al clima mite e alla bellezza del paesaggio costiero, è di rendere la ciclovia “Riviera dei Fiori” un volano turistico in grado di attrarre visitatori 365 giorni all’anno.

Di seguito tutte le immagini dell’inaugurazione