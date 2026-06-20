E’ stata inaugurata stamattina L’IM-Compiuta tra Imperia e Diano Marina. Raggiunto oggi un traguardo storico per il ponente ligure con l’apertura, dopo cinquant’anni di attesa, della pista ciclabile lungo 1,7 chilometri, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 chilometri della Ciclovia Tirrenica ‘Riviera dei Fiori’, tra Ospedaletti e Andora. A tagliare il nastro sono stati il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, insieme agli assessori regionali al Turismo Luca Lombardi, all’Urbanistica Marco Scajola e alla Biodiversità Alessandro Piana.

Con un investimento da 11 milioni di euro tra Pnrr, fondi nazionali e regionali, l’opera è stata realizzata da Regione Liguria e Comuni di Imperia e Diano Marina con un intervento molto complesso sotto il profilo anche della messa in sicurezza del versante a monte e dei lavori di difesa a mare.

A questi si aggiungono ulteriori 10 milioni di fondi Fsc che Regione si è impegnata a trasferire ai Comuni di Imperia e Diano Marina per la realizzazione nel triennio 2026-2028 degli interventi di consolidamento definitivo del muro di sottoscarpa e delle opere di difesa a mare per la protezione del muro stesso dall’erosione marina oltre al monitoraggio di una porzione del versante lungo il tracciato dell’IM-Compiuta.

Le Regione Liguria ha realizzato un video di dieci minuti visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=JNaHD2blkv0