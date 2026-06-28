Due appuntamenti, due luoghi simbolo e una Prima Nazionale per uno degli eventi teatrali più attesi dell’estate.

Il nuovo spettacolo “Ero, l’ultima luce”, scritto da Alessandro Pertosa, interpretato da Melania Fiore e diretto da Graziano Piazza, debutterà in Prima Nazionale domenica 5 luglio, alle ore 21.15, nella Corte del Castello Medievale di Monastero Bormida. Lo spettacolo sarà quindi presentato martedì 7 luglio, sempre alle 21.15, al Teatro Romano di Acqui Terme, nell’ambito della rassegna ReteAcqui 2026.

Partendo dal mito di Ero e Leandro, uno dei racconti d’amore più celebri dell’antichità, lo spettacolo sceglie un punto di vista originale: è Ero, finalmente, a prendere la parola. Non più personaggio raccontato dagli altri, ma donna che attraversa il tempo e restituisce al pubblico la propria verità, trasformando il mito in una riflessione sorprendentemente attuale sull’amore, sull’identità, sul desiderio e sulla libertà.

Come afferma il regista Graziano Piazza, «il mito ci sorprende perché ci appartiene»: non è un racconto lontano nel tempo, ma uno specchio attraverso cui continuare a interrogare il presente. È proprio questa la chiave dello spettacolo, che restituisce nuova vita a una figura femminile antica, rendendola profondamente contemporanea.

Protagonista è Melania Fiore, attrice di teatro e cinema tra le interpreti più apprezzate della sua generazione. Dopo importanti collaborazioni con alcuni dei maggiori registi italiani e la partecipazione a produzioni cinematografiche di rilievo, tra cui “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, Melania Fiore prosegue un percorso artistico caratterizzato da una costante ricerca espressiva e da una particolare attenzione ai grandi personaggi femminili della letteratura e del mito.

La regia porta la firma di Graziano Piazza, attore e regista tra i protagonisti della scena teatrale italiana. Vincitore del Premio Flaiano e del Premio Le Maschere del Teatro Italiano come miglior attore nel 2023, Piazza ha lavorato con registi come Robert Carsen, Peter Stein, Cesare Lievi e Daniele Salvo, calcando palcoscenici prestigiosi in Italia e all’estero. La sua ricerca artistica coniuga il teatro classico con una sensibilità contemporanea, restituendo ai miti e ai grandi testi una forza nuova e profondamente attuale.

Con “Ero, l’ultima luce”, Pertosa, Piazza e Fiore danno vita a uno spettacolo di grande intensità poetica, destinato a rappresentare uno degli appuntamenti di maggiore prestigio dell’estate teatrale in Piemonte.

Date

Domenica 5 luglio – ore 21.15

Corte del Castello Medievale – Monastero Bormida (AT)

PRIMA NAZIONALE

Martedì 7 luglio – ore 21.15

Teatro Romano – Acqui Terme (AL)

nell’ambito della rassegna ReteAcqui 2026

Biglietti

Intero € 15

Ridotto € 13

Informazioni e prenotazioni

389 0576711

reteteatri@gmail.com

ReteAcqui 26 è realizzata dall’Associazione Culturale Orizzonte ETS in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte.