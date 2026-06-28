Doppio intervento nella giornata di ieri, sabato 27 giugno, per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona. I soccorritori sono entrati in azione prima in un condominio di viale De Gasperi per prestare aiuto a un’anziana caduta in casa, per poi recarsi nel comune di Isola Sant’Antonio per domare tempestivamente un incendio di sterpaglie divampato sulle rive del fiume Po.

Il soccorso domestico in viale De Gasperi

Il primo allarme è scattato nel centro di Tortona per un’anziana rimasta intrappolata all’interno della propria abitazione. La donna, caduta dal proprio letto, non riusciva più a rialzarsi, a causa del probabile trauma riportato (sembra infatti essersi rotta il femore durante la caduta). Per riuscire a prestarle soccorso, i pompieri hanno dovuto adottare una manovra d’emergenza:

Si sono calati direttamente dal piano superiore del condominio.

Sono riusciti a entrare nell’appartamento sfruttando le finestre lasciate aperte per via del caldo.

Fiamme a Isola Sant’Antonio

Il secondo intervento della giornata ha visto la squadra impegnata sul territorio comunale di Isola Sant’Antonio. In questo caso, l’emergenza ha riguardato un incendio di sterpaglie sviluppatosi lungo le rive del fiume Po. Le operazioni di spegnimento si sono concluse positivamente e in tempi rapidi:

Il rogo è stato domato dai pompieri in meno di due ore.

I danni causati dalle fiamme sono rimasti circoscritti all’area interessata.