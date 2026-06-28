Il professionista tortonese Luca Matteo Barberis ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Professionista dell’Anno – Comunicazione Strategica Online” durante l’edizione dei Le Fonti Awards. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 25 giugno presso Palazzo Mezzanotte a Milano, storica sede della Borsa Italiana in Piazza Affari, davanti a un pubblico di top manager e imprenditori.

Un percorso d’eccellenza tra Tortona e il mondo

Il premio internazionale, che trova spazio in città come New York, Londra, Singapore e Dubai, ha voluto celebrare la carriera di Barberis nel campo della comunicazione digitale. Il comunicatore tortonese ha consolidato negli anni un’importante esperienza sul campo, affiancando manager, aziende, organizzazioni sportive e figure pubbliche nella gestione della loro reputazione e autorevolezza online.

Tra i punti salienti del suo percorso professionale si distinguono:

La gestione di strategie di comunicazione e advertising per progetti di rilievo internazionale.

Attività di comunicazione sviluppate per la Nazionale Italiana durante quattro diverse edizioni dei Giochi Olimpici.

Il valore della comunicazione strategica

Commentando il traguardo raggiunto, Barberis ha dichiarato: «Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi anni». Il professionista tortonese ha inoltre sottolineato l’evoluzione del suo settore: «La comunicazione oggi è molto più di una semplice presenza online: significa costruire fiducia, autorevolezza e valore. Dietro ogni progetto ci sono studio, strategia e una continua capacità di adattarsi a un settore che evolve ogni giorno».

Un portfolio di prestigio

Nel corso della sua carriera, Barberis ha collaborato con una vasta gamma di profili di alto livello, tra cui:

Attori e personaggi dello spettacolo come Simon Helberg, Giulia Gorietti, Giulia Xie e Maya Talem.

Top model e volti noti della televisione, tra cui Chiara Scelsi, Sara Croce, Marialuisa Jacobelli, Monica Bertini, Catrinel Marlon, Helena Prestes e Roberta Marchiori.

Influencer e atleti come Ludovica Pagani, Nicole Mazzocato, Shaila Gatta, Eleonora Rocchini, Fabio Aru e la ginnasta Alexandra Agiurgiuculese.

Brand e realtà internazionali come Villa Cardea e l’influencer fitness Showtime GP.

Il lavoro di Barberis è stato oggetto di approfondimenti da parte di testate nazionali e internazionali, tra cui Milano Finanza, The Times e RTL 102.5, confermando il suo ruolo di rilievo nella crescita digitale di aziende e figure pubbliche.