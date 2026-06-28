Il professionista tortonese Luca Matteo Barberis ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Professionista dell’Anno – Comunicazione Strategica Online” durante l’edizione dei Le Fonti Awards. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 25 giugno presso Palazzo Mezzanotte a Milano, storica sede della Borsa Italiana in Piazza Affari, davanti a un pubblico di top manager e imprenditori.
Un percorso d’eccellenza tra Tortona e il mondo
Il premio internazionale, che trova spazio in città come New York, Londra, Singapore e Dubai, ha voluto celebrare la carriera di Barberis nel campo della comunicazione digitale. Il comunicatore tortonese ha consolidato negli anni un’importante esperienza sul campo, affiancando manager, aziende, organizzazioni sportive e figure pubbliche nella gestione della loro reputazione e autorevolezza online.
Tra i punti salienti del suo percorso professionale si distinguono:
- La gestione di strategie di comunicazione e advertising per progetti di rilievo internazionale.
- Attività di comunicazione sviluppate per la Nazionale Italiana durante quattro diverse edizioni dei Giochi Olimpici.
Il valore della comunicazione strategica
Commentando il traguardo raggiunto, Barberis ha dichiarato: «Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi anni». Il professionista tortonese ha inoltre sottolineato l’evoluzione del suo settore: «La comunicazione oggi è molto più di una semplice presenza online: significa costruire fiducia, autorevolezza e valore. Dietro ogni progetto ci sono studio, strategia e una continua capacità di adattarsi a un settore che evolve ogni giorno».
Un portfolio di prestigio
Nel corso della sua carriera, Barberis ha collaborato con una vasta gamma di profili di alto livello, tra cui:
- Attori e personaggi dello spettacolo come Simon Helberg, Giulia Gorietti, Giulia Xie e Maya Talem.
- Top model e volti noti della televisione, tra cui Chiara Scelsi, Sara Croce, Marialuisa Jacobelli, Monica Bertini, Catrinel Marlon, Helena Prestes e Roberta Marchiori.
- Influencer e atleti come Ludovica Pagani, Nicole Mazzocato, Shaila Gatta, Eleonora Rocchini, Fabio Aru e la ginnasta Alexandra Agiurgiuculese.
- Brand e realtà internazionali come Villa Cardea e l’influencer fitness Showtime GP.
Il lavoro di Barberis è stato oggetto di approfondimenti da parte di testate nazionali e internazionali, tra cui Milano Finanza, The Times e RTL 102.5, confermando il suo ruolo di rilievo nella crescita digitale di aziende e figure pubbliche.