L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare ha annunciato l’avvio di un intervento di manutenzione sul tratto di pista ciclabile di propria competenza. Un’operazione mirata a garantire il decoro urbano e la sicurezza di tutti i fruitori del percorso verde.

A partire da domani, mercoledì 3 giugno, prenderanno ufficialmente il via i lavori di sfalcio dell’erba e di pulizia generale lungo il tratto della pista ciclabile che attraversa il territorio di San Bartolomeo al Mare.

Come comunicato direttamente dall’Amministrazione Comunale, l’esecuzione di questo essenziale intervento di manutenzione è stata affidata a una ditta esterna specializzata, che opererà per ripristinare le condizioni ottimali del tracciato.

Viabilità garantita e appello alla sicurezza

La notizia positiva per residenti e turisti amanti della mobilità dolce riguarda l’accessibilità del tracciato: le operazioni di pulizia e sfalcio non avranno alcuna ripercussione sul regolare transito di biciclette e pedoni.

L’Amministrazione ha infatti rassicurato la cittadinanza confermando che la ciclabile resterà regolarmente aperta per tutta la durata dell’intervento. Tuttavia, proprio per garantire la tutela di tutti, il Comune lancia un importante appello alla prudenza: la raccomandazione rivolta a chiunque si trovi a percorrere l’area è quella di prestare la massima attenzione a causa della presenza degli operai specializzati al lavoro sul posto.