La città di Tortona ha onorato oggi, con profonda emozione e grande partecipazione, l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Una mattinata ricca di appuntamenti solenni, culminata con la suggestiva cerimonia al Parco del Castello e le sentite parole del primo cittadino rivolte alla comunità e al mondo del volontariato.

Una giornata storica, celebrata con il giusto decoro e un forte senso di appartenenza. Oggi, 2 giugno 2026, Tortona si è vestita a festa per ricordare gli 80 anni della Repubblica, in un susseguirsi di eventi che hanno coinvolto istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza, come testimoniano le numerose immagini scattate durante la manifestazione.

La cerimonia ha visto una larghissima partecipazione istituzionale. Al fianco del Sindaco Federico Chiodi, hanno preso parte agli eventi il Vicesindaco Daniele Calore, l’Assessore Giordana Tramarin, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e la giovanissima Vittoria Sapelli, Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Presenti per le Forze dell’Ordine e le istituzioni civili e religiose il Comandante dei Carabinieri di Tortona Gianluca Bellotti, il Comandante della Polizia Municipale Orazio Di Stefano, il parroco del Duomo Don Claudio Baldi e il cappellano militare Don Augusto Piccoli. A rendere onore alla ricorrenza, tutte le associazioni combattentistiche e d’arma, oltre a tantissimi cittadini.

Il programma ufficiale si è aperto alle ore 10.00 nella centralissima Piazza del Duomo, con lo schieramento dei mezzi operativi delle Forze dell’Ordine, delle unità di Soccorso e della Protezione Civile, in un momento di vicinanza a chi vigila sulla sicurezza di tutti. Alle 11. la manifestazione si è spostata ai giardini di Porta San Quirico per la presentazione ufficiale dei lavori di ripristino del monumento alla memoria di Giuseppe Romita, restituendo decoro a un simbolo della memoria collettiva locale. È seguito, alle 11.45, il suggestivo corteo dei mezzi per le vie cittadine, dove il sindaco ha anche ringraziato il Lions per il contributo offerto.

Il momento più toccante della giornata si è vissuto alle ore 12.00 nella magnifica cornice del Parco del Castello. Davanti alla Torre, simbolo indiscusso della città, si è tenuto il tradizionale rito dell’alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno Nazionale. Per l’occasione speciale, la Torre è stata aperta al pubblico: molte persone sono potute salire fino alla cima per ammirare uno spettacolare panorama a 360 gradi sulla città e sul territorio circostante.

A sigillare l’importanza del momento, il sentito discorso pronunciato dal Sindaco Federico Chiodi, che ha voluto porre l’accento sui valori democratici e sull’insostituibile ruolo del volontariato locale. Di seguito, le parole del primo cittadino:

“80 anni fa i cittadini hanno scelto volontariamente, democraticamente e in libertà la Repubblica, hanno scelto di cambiare radicalmente l’organizzazione della loro comunità e del loro Paese per dare spazio alla partecipazione individuale, alla libertà, al rispetto del prossimo, alla democrazia. […] Ecco, la festa del 2 giugno è la festa della democrazia e della rappresentanza del volere del popolo all’interno del nostro Paese e, nel nostro piccolo, della nostra comunità.

Quello che mi preme è ringraziare soprattutto le tante associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio e che sono degnamente rappresentate qui oggi. Il volontariato rappresenta una forza indispensabile nel nostro Paese. In tantissime circostanze, queste donne e questi uomini si sono messe al servizio della nostra comunità e della nostra Repubblica nei momenti di maggior bisogno e continuano a farlo quotidianamente.

Io sono particolarmente orgoglioso di avere a Tortona le associazioni della Protezione civile, la Croce Rossa, gli ordini di Malta, le infermiere volontarie, il Lions Club, il Rotary Club, tutte queste associazioni che contribuiscono a creare quello spirito di comunità e quello spirito di partecipazione che distingue il nostro Paese in maniera assolutamente positiva. Per questo io vorrei fare loro un grande ringraziamento, unito al ringraziamento per gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che quotidianamente mettono a disposizione la loro vita, il loro tempo, il loro impegno, la loro dedizione, la loro grande professionalità per tutelare quei valori di libertà, democrazia e partecipazione che fanno dell’Italia il Paese che chiamiamo.

Grazie davvero a tutti voi, viva Tortona, viva l’Italia, viva la Repubblica.”