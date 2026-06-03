Giovedì 4 giugno il Teatro Ambra di Alessandria aprirà le sue porte, con ingresso libero, a un evento teatrale che unisce la formazione giovanile all’immaginario dei fumetti. In scena le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme, protagonisti di un ambizioso progetto europeo sostenuto dall’Amministrazione comunale.

I laboratori teatrali si confermano non solo come un semplice esercizio di scena, ma come un fondamentale luogo di crescita, confronto e scoperta personale. Con questo spirito, giovedì 4 giugno alle ore 21:00, la splendida cornice del Teatro Ambra di Alessandria (situato in viale Brigata Ravenna) ospiterà lo spettacolo a ingresso libero intitolato “Due volti della stessa anima”.

L’opera rappresenta il felice risultato del percorso laboratoriale “Note di parole danzanti”, un’iniziativa fortemente sostenuta dal Comune di Alessandria nell’ambito del più ampio progetto “I Mestieri del Teatro”. Quest’ultimo è dedicato alla formazione drammaturgica e alla conoscenza delle professioni della scena, rivelandosi una buona pratica di tale successo da far nascere il transfer network europeo Theatre4all, di cui il Comune di Alessandria è fiero capofila (all’interno del bando URBANACT IV dell’Unione Europea).

Dai “Teen Titans” alla vita reale: la trama dello spettacolo

A calcare il palcoscenico alessandrino saranno le studentesse e gli studenti dell’Istituto Superiore “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme. Dopo aver felicemente debuttato nella propria città lo scorso 31 maggio, i giovani attori porteranno in scena temi profondi come il conflitto e l’identità, esplorati attraverso la lente del mito pop.

Nello spettacolo, la vita reale dei ragazzi si intreccia indissolubilmente con l’immaginario pop dei “Teen Titans”, il celebre gruppo di giovani eroi dell’universo Detective Comics, nato tra le pagine dei fumetti e le serie animate. Un espediente narrativo affascinante che ha permesso di trasformare un semplice gruppo di studenti in una vera e propria compagnia teatrale.

Le allieve e gli allievi hanno infatti costruito una drammaturgia a doppio livello, in cui una storia di cornice e uno spettacolo metateatrale dialogano continuamente tra loro.

I protagonisti e la direzione artistica

Questo complesso e stimolante lavoro è stato realizzato sotto l’attenta guida dell’autrice, actor coach e formatrice teatrale Monica Massone (fondatrice di Quizzy Teatro) e grazie al prezioso tutoraggio della professoressa Debora Mieli.

Sul palco dell’Ambra saliranno i giovani talenti che hanno dato vita al progetto: Luana Barisone, Leonardo Benzi, Luca Della Pietra, Kasian Giacobone, Sofia Malavolti (che ha curato anche la realizzazione della locandina), Anna Pincerato, Celeste Pignataro, Antonella Stiber, Valeria Stiber, Isabella Torre e Davide Xu Hao Tian.