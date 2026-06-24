Entra nel vivo il ricco calendario di “Tortona – Estate 2026”, la kermesse promossa dal Comune che anima i principali luoghi della città suddividendo gli eventi per rassegne tematiche. Tra la serata di oggi, mercoledì 24 giugno, e quella di domani, giovedì 25 giugno, la suggestiva cornice del Cortile dell’Annunziata ospiterà un doppio appuntamento all’insegna del cinema documentaristico e della grande musica dal vivo.
Questa sera: natura e montagna con Giovanni Storti
Il primo evento in programma è fissato per oggi, mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 21:15. Il pubblico potrà assistere alla proiezione del documentario intitolato “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”.
L’appuntamento, che prevede l’ingresso a offerta, vedrà la speciale partecipazione dello stesso Giovanni Storti ed è stato organizzato sul territorio grazie all’impegno di due realtà:
- La sezione CAI (Club Alpino Italiano) di Tortona.
- La collaborazione con “Voci dei Boschi”.
Domani sera: torna la musica dal vivo con il Blues
Il secondo appuntamento consecutivo nel Cortile dell’Annunziata si terrà invece domani, giovedì 25 giugno, con inizio previsto alle ore 21:00.
La location cambierà completamente veste per lasciare spazio alla musica della rassegna “Tortona Blues”. Protagonisti della serata saranno gli Hot Club Cafè, pronti ad animare il pubblico cittadino con il loro concerto. L’evento musicale è stato organizzato in stretta collaborazione con l’Associazione La Fenice.
Anche per questa serata all’insegna delle note blues, l’ingresso per il pubblico sarà a offerta.