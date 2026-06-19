Grande serata dedicata alla sostenibilità e alle vacanze su due ruote nella Città dei Fiori. Questa sera l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha partecipato presso il Casinò di Sanremo alle premiazioni del Green Road Award 2026, il prestigioso “Oscar del Cicloturismo” assegnato annualmente alle Regioni che investono maggiormente in infrastrutture e servizi per i viaggiatori in bicicletta. La Liguria ha avuto l’onore di ospitare la cerimonia in quanto vincitrice assoluta dell’edizione 2025 – anno del decennale del premio – grazie al trionfo della Cycling Riviera.

Un impegno mantenuto a poche ore dall’inaugurazione

La scelta di Sanremo e della Liguria come teatro per le premiazioni cade in un momento storico per la viabilità dolce del territorio. L’assessore Lombardi ha infatti sottolineato come la promessa di fare un ulteriore salto di qualità sia stata pienamente mantenuta, proprio a ridosso dell’imminente inaugurazione dell’IM-Compiuta, che permetterà di rendere interamente percorribili circa 45 chilometri della Ciclovia Tirrenica “Riviera dei Fiori” nel tratto compreso tra Ospedaletti e Andora.

Le ciclovie come volano per lo sviluppo e il progetto “Liguria degli Anelli”

Nel corso del suo intervento, l’assessore regionale ha rimarcato la valenza strategica delle piste ciclabili per il rilancio economico e la destagionalizzazione dei flussi:

“La Ciclovia è un vero strumento di sviluppo turistico: permette di scoprire paesaggi, borghi e identità locali, creando nuove opportunità per il territorio e per un turismo sostenibile tutto l’anno.”

Oltre al completamento dell’asse costiero principale, la Regione ha rilanciato con una nuova iniziativa di ampio respiro per l’entroterra:

“Abbiamo raddoppiato l’obiettivo, collegando a questa importante infrastruttura il progetto della ‘Liguria degli Anelli’, una rete che unisce il mare ai nostri borghi e valorizza un territorio straordinario attraverso un turismo sempre più sostenibile, esperienziale e attento alla qualità della vita.”

I ringraziamenti della serata

A conclusione delle premiazioni, l’esponente della giunta ligure ha voluto rivolgere un plauso speciale agli organizzatori del premio nazionale e alle istituzioni locali che hanno garantito la perfetta riuscita dell’evento:

Un grande applauso è stato indirizzato a Ludovica Casellati e a tutto lo staff del Green Road Award per la capacità dimostrata in questi anni nel far conoscere e crescere il movimento del cicloturismo in Italia.

Un sentito ringraziamento è stato espresso nei confronti dell’amministrazione del Casinò di Sanremo e di tutta l’amministrazione comunale sanremese per l’ottima accoglienza e la collaborazione logistica fornite.