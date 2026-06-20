A partire da lunedì 22 giugno, l’Anfiteatro-Giardini Marco Polo sul lungomare delle Nazioni di San Bartolomeo al Mare ospiterà la nuova edizione di “Fiabe da Colorare”. L’evento, articolato in dieci appuntamenti serali a partire dalle ore 21:00, è dedicato ai bambini residenti e ai turisti con l’obiettivo di avvicinarli al piacere della lettura e dell’illustrazione. L’iniziativa è organizzata in stretta sinergia dal Comune di San Bartolomeo al Mare, dalla Pro Loco e da Libri al Mare.

Un passaggio di testimone all’insegna della gioventù

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità e vedrà un importante passaggio di testimone alla guida del progetto. Dopo l’ottimo lavoro svolto in passato, Viviana Spada lascerà infatti la conduzione a due giovani studentesse universitarie: Viola De Felice e Alice Gizzi. Saranno loro ad accompagnare i piccoli partecipanti in questo viaggio creativo, dove fiabe, racconti e storie prenderanno letteralmente vita attraverso la magia della lettura ad alta voce e l’espressione artistica e cromatica dei bambini.

Il calendario completo delle serate

Gli incontri accompagneranno le famiglie per tutta la stagione estiva, cadenzando i lunedì dei mesi di giugno, luglio e agosto.

Di seguito tutte le date programmate per vivere le serate tra fiabe e colori:

Lunedì 22 giugno (primo appuntamento inaugurale)

Lunedì 6 luglio

Lunedì 13 luglio

Lunedì 20 luglio

Lunedì 27 luglio

Lunedì 3 agosto

Lunedì 10 agosto

Lunedì 17 agosto

Lunedì 24 agosto

Lunedì 31 agosto (evento conclusivo)