A partire da lunedì 22 giugno, l’Anfiteatro-Giardini Marco Polo sul lungomare delle Nazioni di San Bartolomeo al Mare ospiterà la nuova edizione di “Fiabe da Colorare”. L’evento, articolato in dieci appuntamenti serali a partire dalle ore 21:00, è dedicato ai bambini residenti e ai turisti con l’obiettivo di avvicinarli al piacere della lettura e dell’illustrazione. L’iniziativa è organizzata in stretta sinergia dal Comune di San Bartolomeo al Mare, dalla Pro Loco e da Libri al Mare.
Un passaggio di testimone all’insegna della gioventù
L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità e vedrà un importante passaggio di testimone alla guida del progetto. Dopo l’ottimo lavoro svolto in passato, Viviana Spada lascerà infatti la conduzione a due giovani studentesse universitarie: Viola De Felice e Alice Gizzi. Saranno loro ad accompagnare i piccoli partecipanti in questo viaggio creativo, dove fiabe, racconti e storie prenderanno letteralmente vita attraverso la magia della lettura ad alta voce e l’espressione artistica e cromatica dei bambini.
Il calendario completo delle serate
Gli incontri accompagneranno le famiglie per tutta la stagione estiva, cadenzando i lunedì dei mesi di giugno, luglio e agosto.
Di seguito tutte le date programmate per vivere le serate tra fiabe e colori:
- Lunedì 22 giugno (primo appuntamento inaugurale)
- Lunedì 6 luglio
- Lunedì 13 luglio
- Lunedì 20 luglio
- Lunedì 27 luglio
- Lunedì 3 agosto
- Lunedì 10 agosto
- Lunedì 17 agosto
- Lunedì 24 agosto
- Lunedì 31 agosto (evento conclusivo)