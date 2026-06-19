Alla vigilia della storica inaugurazione della pista ciclabile, le istituzioni blindano il futuro e la stabilità del tracciato dell’Incompiuta. Regione Liguria ha infatti destinato oltre 10 milioni di euro (per l’esattezza 10.381.607,54 euro) ai Comuni di Imperia e di Diano Marina per la realizzazione, nel triennio 2026-2028, degli interventi di consolidamento definitivo del muro di sottoscarpa e delle opere di difesa a mare. I fondi serviranno a proteggere l’infrastruttura dall’erosione marina e a monitorare il versante roccioso.

La convenzione ufficiale è stata firmata a Imperia dall’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, dal sindaco di Imperia Claudio Scajola e dai tecnici del Comune di Diano Marina.

Imperia capofila: i dettagli tecnici degli interventi

Il Comune di Imperia assumerà il ruolo di ente capofila per il coordinamento di tutte le attività progettuali lungo l’intero tracciato dell’IM-Compiuta. Le opere programmate mirano a mitigare i rischi legati alla complessa natura del territorio e non interferiranno con il transito dei ciclisti:

Consolidamento strutturale: Verranno completati i lavori di rinforzo del muro di sottoscarpa della strada.

Verranno completati i lavori di rinforzo del muro di sottoscarpa della strada. Difesa dall’erosione: Saranno realizzate opere strutturali a mare per evitare che il moto ondoso danneggi le fondamenta della via.

Saranno realizzate opere strutturali a mare per evitare che il moto ondoso danneggi le fondamenta della via. Monitoraggio hi-tech: Nel tratto di competenza di Imperia verrà installato un sistema di controllo tecnologico. Parallelamente, anche il Comune di Diano Marina provvederà all’installazione di un sistema di monitoraggio su una porzione del proprio versante.

Le dichiarazioni dei protagonisti

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone ha evidenziato come queste risorse – già stanziate nel pacchetto della Ciclovia Tirrenica – garantiranno la piena continuità e la sicurezza del percorso:

“Realizzare opere di questo tipo, con un’infrastruttura incastonata tra il mare e il versante della falesia a monte, comporta problematiche da trattare con grande attenzione. Questa convenzione garantirà piena continuità al percorso straordinario dell’IM-Compiuta. Queste ulteriori risorse consentiranno un rinforzo della parte di difesa a mare lungo il tracciato, nell’ambito della Ciclovia Tirrenica che da domani collegherà Ospedaletti ad Andora.”

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha espresso forte soddisfazione, ringraziando la Regione e il presidente Marco Bucci per l’impegno e lo sblocco dei fondi della Protezione Civile:

“Si tratta di un’opera strategica che consentirà di garantire nel tempo la sicurezza e la piena fruibilità di questa importante infrastruttura cicloturistica, valorizzando al contempo il litorale attraverso la creazione di nuove aree a mare a disposizione di residenti e turisti.”