Importante traguardo formativo per il territorio tortonese. Presso il CFP “San Giuseppe”, sede del CIOFS-FP Piemonte ETS, si sono conclusi con successo gli esami finali della primissima edizione del corso per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), qualificando una decina di allievi pronti a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, svoltasi nelle giornate del 4 e 5 giugno, rappresenta una risposta concreta alle richieste occupazionali della zona, unendo una solida preparazione teorica a un’esperienza pratica sul campo.

Un percorso d’eccellenza tra clinica e stage

Al percorso formativo ha preso parte una decina di allievi, i quali hanno completato con dedizione sia la fase d’aula sia il successivo periodo di stage previsto dal programma didattico. La formazione specialistica è stata affidata a professionisti del settore: il dottor Roberto Bruno, odontoiatra, e l’ASO Romina Fina, che insieme agli altri docenti dell’istituto hanno curato magistralmente rispettivamente i moduli clinici e quelli tecnico-operativi.

Il corso rientra nell’offerta formativa del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto ad adulti disoccupati, promosso dal centro di formazione professionale situato in Via S. Ferrari, 3. La qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico, regolamentata a livello nazionale, abilita ufficialmente i partecipanti allo svolgimento di mansioni cruciali come l’assistenza alla poltrona, la gestione dell’accoglienza dei pazienti, la cura della documentazione e l’applicazione dei rigidi protocolli di sterilizzazione all’interno degli studi dentistici.

Il CFP “San Giuseppe”: un ponte concreto verso il lavoro

Il CFP “San Giuseppe”, guidato con attenzione dalla direttrice, la dottoressa Laura Montecucco, si conferma un punto di riferimento essenziale e un vero e proprio ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo percorsi mirati alla qualificazione delle competenze e all’inserimento professionale.

L’offerta formativa attuale del centro è estremamente variegata e comprende percorsi per giovani dai 14 ai 24 anni e per adulti (sia occupati che disoccupati) in settori strategici quali l’amministrativo, il ristorativo, il socio-sanitario e assistenziale, la cura delle aree verdi e la logistica. Presso la struttura è inoltre attivo lo sportello “Servizi Al Lavoro”, uno spazio dedicato ad accompagnare passo dopo passo gli utenti nella ricerca attiva di un’occupazione.

Con questa nuova iniziativa, il CIOFS ribadisce la propria vocazione sociale e la capacità di rispondere con tempestività ed efficacia alle reali esigenze formative del tessuto locale.

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi attivi e sulle future edizioni è possibile contattare la segreteria al numero di telefono 0131 822784 o visitare il sito internet ufficiale www.ciofs.net.