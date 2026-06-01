Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Acqui Terme. Una donna di 66 anni è stata violentemente urtata da una vettura, riportando un grave politrauma. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un grave sinistro stradale ha scosso il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1° giugno, sulle strade di Acqui Terme. Intorno alle ore 18:00, per cause e con una dinamica che sono ora al vaglio degli inquirenti, una donna di 66 anni è stata investita da un’automobile in transito.

L’impatto con la vettura è stato violento e le condizioni della donna sono apparse immediatamente molto critiche. La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima rapidità: sul luogo dell’incidente è giunto a sirene spiegate il personale medico e paramedico a bordo di un Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) di Acqui Terme.

I sanitari hanno prestato le prime, fondamentali cure direttamente sul posto per stabilizzare i parametri vitali della vittima, che a causa del forte urto ha purtroppo riportato un politrauma grave. Vista la delicatezza del quadro clinico, la sessantaseienne è stata successivamente trasferita d’urgenza, in codice rosso (il grado di massima emergenza), all’ospedale di Alessandria, dove è stata affidata alle cure dell’équipe medica.

Insieme ai soccorritori, sono prontamente intervenuti sul posto anche i Carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata per consentire le delicate operazioni di soccorso e hanno avviato i rilievi di rito. Spetterà a loro il delicato compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità.