Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti e il consigliere regionale Davide Buzzi Langhi hanno avviato un confronto con l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi per favorire la riattivazione della linea ferroviaria Alessandria-Ovada al traffico passeggeri. I consiglieri ritengono che questa iniziativa rappresenti una valida opportunità per il territorio, capace di rispondere alle necessità dei pendolari e di stimolare l’economia e il turismo locale.

Un progetto concreto

L’idea alla base della riattivazione non è considerata un progetto utopico, poiché la linea è attualmente operativa per il trasporto merci e non richiede particolari interventi infrastrutturali per accogliere i treni passeggeri. Secondo Ravetti e Buzzi Langhi, l’obiettivo è replicare quanto già effettuato con successo per i collegamenti Asti-Alba e Casale-Mortara.

Il percorso amministrativo

L’assessore regionale Marco Gabusi si è già attivato per dare seguito alla richiesta:

L’assessore ha avviato gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari.

Si sta valutando il possibile utilizzo di risorse già a disposizione della Regione Piemonte.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’iniziativa potrà contare sul sostegno congiunto di Ravetti e Buzzi Langhi.