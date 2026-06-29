Si conclude oggi la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026, undici giorni di intense attività che hanno trasformato Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo nel cuore pulsante dell’estate imperiese. La manifestazione si conferma un pilastro della tradizione della Riviera ligure, un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, la Città di Imperia e le numerose realtà istituzionali e associative del territorio.

Un successo fatto di persone

Il cuore pulsante di Ineja è rappresentato dai visitatori e dai volontari, veri protagonisti della manifestazione:

Il pubblico: Migliaia di persone, tra famiglie, giovani e turisti, hanno condiviso momenti di convivialità, confermando il profondo legame della comunità con questa ricorrenza.

Migliaia di persone, tra famiglie, giovani e turisti, hanno condiviso momenti di convivialità, confermando il profondo legame della comunità con questa ricorrenza. I volontari: Donne e uomini che, dietro le quinte, hanno dedicato tempo ed energie alla gestione operativa, dalla logistica alla sicurezza, garantendo il successo di ogni dettaglio.

Donne e uomini che, dietro le quinte, hanno dedicato tempo ed energie alla gestione operativa, dalla logistica alla sicurezza, garantendo il successo di ogni dettaglio. Il ricordo di ieri: Particolarmente applaudite sono state le esibizioni delle scuole di danza ASD J & D Dance e ASD Macumba Fitness, oltre al momento dedicato al pugile imperiese Mhedi Gueribi, bronzo ai Campionati Assoluti Italiani di Boxe, celebrato insieme ad altri esponenti dello sport locale.

Il programma della giornata conclusiva

L’ultima giornata di Ineja 2026 offre un fitto calendario di appuntamenti culturali, ludici e gastronomici:

Ore 17.00: Apertura di MercantIneja , mostra mercato dedicata ad artigianato, benessere ed eccellenze gastronomiche.

Apertura di , mostra mercato dedicata ad artigianato, benessere ed eccellenze gastronomiche. Mostre culturali: Saranno visitabili la mostra storica “Scagno 1930” di Sergio Cecchinel, la rassegna fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, le opere di PLOP-ART di Alessio Ardissone e il plastico della Basilica di San Giovanni Battista di Gerardo Aucelli.

Saranno visitabili la mostra storica “Scagno 1930” di Sergio Cecchinel, la rassegna fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, le opere di PLOP-ART di Alessio Ardissone e il plastico della Basilica di San Giovanni Battista di Gerardo Aucelli. Intrattenimento: Dalle 18.30 sarà operativo il presidio della Croce Rossa Italiana, mentre l’Area Bimbi accoglierà le famiglie con giochi e attrazioni.

Dalle 18.30 sarà operativo il presidio della Croce Rossa Italiana, mentre l’Area Bimbi accoglierà le famiglie con giochi e attrazioni. Gastronomia: Alle 19.30 apre Ineja Food con la storica pentola “Giuvanina” e il piatto del giorno: lo zemin di pesce.

Alle 19.30 apre con la storica pentola “Giuvanina” e il piatto del giorno: lo zemin di pesce. Spettacoli sul palco: Ore 19.30: Radio Ineja. Ore 20.30: DJ set di DJ Tex. Ore 21.00: Danza e danza aerea con ASD Ocio Art Studio. Ore 21.30: Spettacolo della scuola Dancing Project. Ore 22.30: Gran finale con “Balliamo sotto le stelle” insieme a DJ Tex.



La 46ª edizione si prepara dunque a salutare il pubblico, dando appuntamento al prossimo anno per continuare a custodire e far vivere le tradizioni della città.