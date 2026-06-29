La parrocchia San Michele di Villaromagnano, attraverso il Raddix Group, annuncia un ricco calendario di iniziative estive dedicate ai più piccoli. Oltre a una giornata speciale di festa, l’oratorio aprirà le proprie porte durante i giorni feriali per offrire momenti di svago e animazione.
Giornata speciale: sabato 25 luglio
Sabato 25 luglio, dalle 9:00 alle 17:00, la canonica ospiterà una giornata dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni:
- Il programma prevede attività di gioco, musica e balli per l’intera durata dell’evento.
- Per tutti i partecipanti sono inclusi sia il pranzo che la merenda.
- Per effettuare le iscrizioni è necessario contattare Chiara (347-6931955), Padre Johnson (333-7490293) o Federica (348-8825826).
Apertura estiva dell’oratorio
A partire da mercoledì 1° luglio, l’oratorio sarà accessibile per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni:
- La struttura rimarrà aperta in tutti i giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 19:00.
- Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì è previsto un servizio di animazione dedicato.