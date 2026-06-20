Pubblichiamo di seguito le dichiarazioni degli Amministratori presenti oggi all’inaugurazione della nuova IM-Compiuta un’opera estremamente importate per tutto il Ponente Ligure.

“Questa è un’opera positiva per tutta la cittadinanza: per chi vive sul territorio, per i turisti e per tutti coloro che scelgono la Liguria come destinazione – dichiara il presidente Bucci -. Stiamo realizzando qualcosa di importante per il ponente ligure e questo tratto rappresenta un esempio concreto di come vogliamo proseguire nello sviluppo della Ciclovia Tirrenica. Oggi apriamo l’intero percorso da Ventimiglia a Diano Marina, un risultato significativo che si affianca alle grandi esperienze turistiche della nostra regione. Nel Levante abbiamo la Via dell’Amore e qui abbiamo un’altra infrastruttura di grande valore: due percorsi capaci di offrire nuove opportunità a chi cerca un turismo che non sia solo balneare, ma fatto anche di esperienze, natura e scoperta del territorio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera: le amministrazioni comunali, la Regione e tutti i soggetti coinvolti. Ancora una volta abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme si possono raggiungere grandi risultati”.

“Abbiamo sempre avuto in mente due cose: il cambiamento, sempre più diffuso, nel modo di vivere la mobilità delle persone, e la bellezza di scenari capaci di esaltare la natura, tra mare e montagna, macchia mediterranea, punti di osservazione e di sosta – dichiara il sindaco Claudio Scajola -. L’impegno degli amministratori, dei funzionari e degli uffici è stato costante. Questa è una delle più belle ciclabili che esista, che tutti i sindaci hanno voluto battezzare Ciclovia Riviera dei Fiori. Vogliamo rendere il collegamento fra Imperia e Diano Marina, in futuro anche con il recupero dell’ex galleria ferroviaria per una navetta ecologica, più facile, celere e sicuro per turisti, lavoratori e studenti, continuando a ragionare come unico bacino di vita. La sfida che i tempi ci impongono è quella del cambiamento: nelle abitudini, nella mobilità, con il coraggio di indicare alle nostre comunità una direzione.”

“Realizzare un’infrastruttura di questo tipo in Liguria non significa semplicemente tracciare una ciclovia, per quanto strategica e importante – commenta l’assessore Giacomo Raul Giampedrone -. Significa affrontare una grande complessità progettuale e realizzativa, che comprende ingegneria ambientale, interventi complessi di difesa del suolo e, nei prossimi mesi, anche opere di difesa a mare.

Parliamo di un investimento superiore agli 11 milioni di euro, finanziato in parte da Regione Liguria e con risorse statali. Voglio ringraziare i due Comuni coinvolti, le amministrazioni comunali di Imperia e Diano Marina, che hanno collaborato con Regione per arrivare a questo risultato, e tutti i tecnici, le ditte e le maestranze che in questi mesi hanno lavorato sul cantiere con professionalità e impegno, permettendo di trasformare un’opera complessa in una realtà concreta. Abbiamo messo in sicurezza l’intero versante e completato ciò che per decenni è rimasto incompiuto. Nei prossimi mesi completeremo anche la parte relativa alla difesa a mare, per garantire sicurezza e durata nel tempo a questa infrastruttura”.

“Una giornata storica – sottolinea il sindaco Za Garibaldi – Abbiamo fatto due inaugurazioni in una: quella della Ciclovia Tirrenica con una soddisfazione immensa per tutti coloro che hanno lavorato a questa opera; l’altra per noi del territorio forse ancora più importante, l’apertura dell’Incompiuta, che oggi finalmente vediamo perfettamente percorribile e restituita al nostro territorio”.

“L’inaugurazione odierna per la Liguria significa incrementare, nel quadro delle politiche turistiche portate aventi dall’attuale amministrazione, la già invidiabile offerta cicloturistica – dice l’assessore Luca Lombardi -. Secondo la fonte Greenroadaward, nel 2025 il cicloturismo ha generato in Italia quasi 49 milioni di presenze con un impatto economico di oltre 6 miliardi di euro pari ad un aumento del 37% rispetto al 2019. Regione Liguria sta quindi investendo con grande convinzione nello sviluppo del cicloturismo tanto è vero che ieri sera a Sanremo abbiamo ospitato la premiazione dell’undicesima edizione del “Green Road Award – l’Oscar del cicloturismo” che abbiamo vinto lo scorso anno con la bellissima Cycling Riviera di Ponente, naturale prosecuzione del tratto inaugurato oggi”.

“Con la realizzazione della pista ciclabile si conclude un lavoro avviato diversi anni fa insieme ai Comuni costieri, attraverso una programmazione urbanistica che ha posto al centro il recupero e la riqualificazione delle ex aree ferroviarie – dichiara l’assessore Marco Scajola –. Questo completamento rappresenta un’opera strategica di straordinaria rilevanza per il Ponente ligure, che restituisce definitivamente questi spazi a cittadini e turisti con una funzione moderna, sostenibile e di grande valore. Si chiude così un percorso atteso da anni che oggi diventa finalmente realtà, con un’infrastruttura continua, sicura e inserita in un contesto paesaggistico unico. Come Regione Liguria abbiamo accompagnato questo progetto con circa 1,5 milioni di euro di interventi di rigenerazione urbana nei Comuni attraversati, da Ospedaletti ad Andora, sostenendo la riqualificazione di spazi pubblici, aree verdi e connessioni urbane. Investimenti che valorizzano ulteriormente un’opera destinata a rappresentare un volano straordinario per il turismo, la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio”.

“Quella di oggi è una giornata importante per Imperia e per tutto il territorio – dice l’assessore Alessandro Piana – L’inaugurazione dell’IM-Compiuta segna il completamento di un’opera attesa da anni, che valorizza la nostra costa e promuove uno stile di vita sano, la mobilità sostenibile e un turismo sempre più orientato all’outdoor.

È un intervento che unisce infrastruttura, valorizzazione del paesaggio e attenzione all’ambiente, creando una nuova modalità di fruizione di un territorio ricco di biodiversità e di eccellenze naturali. Da imperiese, vedere raggiunto questo risultato tanto atteso rappresenta una grande soddisfazione: è la conferma che attraverso la collaborazione tra istituzioni si possono realizzare opere capaci di valorizzare il territorio nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali. Finalmente l’IMcompiuta è compiuta!”

L’intero percorso tra Ospedaletti e Andora rientra nel progetto della Ciclovia Tirrenica ed è stato realizzato da Regione con un investimento infrastrutturale complessivo di 32 milioni di euro finanziati in gran parte con il Fondo Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che con risorse statali e regionali, a cui si aggiungo i quasi 13 milioni per i 13 km di Levante, tra Marinella di Sarzana e Sarzana.