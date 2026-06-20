La città di Acqui Terme e il territorio circostante si preparano a vivere un inizio d’estate denso di appuntamenti. Fino al 5 luglio 2026, residenti e turisti potranno immergersi in un vasto calendario di eventi che spazia dall’arte internazionale alla grande musica dal vivo, fino agli spettacoli teatrali e allo sport. Le punte di diamante della programmazione sono la prestigiosa mostra antologica dedicata ad Andy Warhol e le celebrazioni per la Festa della Musica, inserite in un palinsesto promosso e diffuso dall’Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) locale.

L’arte internazionale a Palazzo Robellini

L’offerta culturale acquese vede come assoluta protagonista la 51° Edizione della Mostra Antologica dedicata ad Andy Warhol. L’esposizione, a ingresso libero, si tiene presso le prestigiose sale di Palazzo Robellini (piazza Levi) e sarà visitabile fino al 5 luglio.

Come riportato nel dettaglio del documento 1.jpg, l’appuntamento artistico si arricchisce ulteriormente grazie all’esposizione parallela delle 25 opere finaliste della XVII Biennale Internazionale dell’Incisione.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì (10-13 e 16-20); sabato e domenica (10-13 e 15-20).

Il weekend dedicato alla Festa della Musica

Sabato 20 e domenica 21 giugno la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Festa della Musica 2026. Gli appuntamenti principali, evidenziati anche nei file 2.jpg e 3.jpg, prevedono momenti di grande coinvolgimento:

Sfilate itineranti: l’animazione musicale per le vie del centro a cura del Corpo Bandistico Acquese (sabato alle ore 18:00).

l’animazione musicale per le vie del centro a cura del Corpo Bandistico Acquese (sabato alle ore 18:00). Il grande concerto: l’attesa esibizione del gruppo Yo Yo Mundi in Piazza Italia con lo spettacolo “Alla bellezza dei margini” (sabato alle ore 21:00).

l’attesa esibizione del gruppo Yo Yo Mundi in Piazza Italia con lo spettacolo “Alla bellezza dei margini” (sabato alle ore 21:00). La voce dei luoghi: il concerto della Corale Città di Acqui Terme presso la Chiesa di Santo Spirito (domenica alle ore 17:30).

Un cartellone diffuso: dal teatro alle escursioni nel Monferrato

Il programma si estende ben oltre i confini cittadini, offrendo un mix di intrattenimento e riscoperta del territorio, come ben illustrato nei documenti 4.jpg e 5.jpg. Tra i numerosi appuntamenti in programma fino ai primi di luglio spiccano:

Acqui in Palcoscenico Beinside 2026: il 43esimo Festival Internazionale di Danza che porterà in scena numerosi spettacoli (tra cui Coppelia) tra il Teatro Verdi, il Palazzo dei Congressi e il Chiostro del Duomo.

il 43esimo Festival Internazionale di Danza che porterà in scena numerosi spettacoli (tra cui Coppelia) tra il Teatro Verdi, il Palazzo dei Congressi e il Chiostro del Duomo. Eventi sul territorio: dalla musica dell’Echos 2026 a Bistagno, al “Dance Party” di I Love Formentera ad Alice Bel Colle, fino alle visite ai Castelli Aperti con la Torre Medievale di Terzo.

dalla musica dell’Echos 2026 a Bistagno, al “Dance Party” di I Love Formentera ad Alice Bel Colle, fino alle visite ai Castelli Aperti con la Torre Medievale di Terzo. Sport e Tradizione: la Riunione di Pugilato Olimpico in Piazza Matteotti e le visite guidate “Ti racconto Acqui”, perfette per immergersi nei 2000 anni di storia dell’antica Aquae Statiellae.

la Riunione di Pugilato Olimpico in Piazza Matteotti e le visite guidate “Ti racconto Acqui”, perfette per immergersi nei 2000 anni di storia dell’antica Aquae Statiellae. Cultura e Ambiente: la cerimonia di premiazione della XVI edizione del Premio Acqui Ambiente, prevista per domenica 21 giugno presso il Chiostro del Seminario Vescovile.

Informazioni e contatti

Per rimanere costantemente aggiornati su eventuali variazioni di programma e scoprire tutti i dettagli delle singole manifestazioni, l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Acqui Terme invita il pubblico a consultare i canali ufficiali:

Siti web: www.visitacquiterme.it e www.alexala.it

www.visitacquiterme.it e www.alexala.it Email: iat@comune.acquiterme.al.it

iat@comune.acquiterme.al.it Telefono: 0144 322142 / 334 1028294 (disponibile anche per messaggi WhatsApp)