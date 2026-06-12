Il Museo Civico di Diano Marina ha organizzato per il pomeriggio di domani, sabato 13 giugno, a partire dalle ore 15.30, un’attività didattica unica, pensata per avvicinare il pubblico ai reperti archeologici solitamente non esposti. La Sala Didattica al piano terra di Palazzo del Parco si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di ricerca archeologica, dove i visitatori potranno osservare e toccare con mano ceramiche provenienti da diversi scavi del Golfo Dianese. Sarà un’opportunità per comprendere come gli archeologi interpretano e ricostruiscono la storia attraverso l’analisi minuziosa dei materiali.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di vivere in prima persona l’esperienza del lavoro archeologico, seguendo le stesse procedure utilizzate dagli studiosi. Attraverso l’osservazione diretta, il confronto tra forme, impasti e decorazioni, e l’uso di specifici strumenti di analisi, sarà possibile ripercorrere il processo che porta dalla scoperta di un oggetto alla sua interpretazione storica. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, verranno distribuite schede di studio che guideranno i visitatori nell’osservazione e nella classificazione dei reperti, trasformandoli in protagonisti attivi della ricerca.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione fondamentale per riscoprire la storia del Golfo Dianese attraverso le testimonianze materiali emerse dagli scavi archeologici del territorio. L’evento valorizza il patrimonio culturale locale e il costante lavoro di studio e tutela che da anni contribuisce ad accrescere la conoscenza delle antiche comunità che hanno abitato questa parte della Liguria. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Le Giornate Europee dell’Archeologia permettono di valorizzare il nostro inestimabile patrimonio storico attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e visitatori nella scoperta delle radici del nostro territorio”

L’Assessore Sabrina Messico, ha aggiunto: “Siamo fieri di ospitare un evento che sottolinea l’importanza della ricerca archeologica e la sua capacità di raccontare storie millenarie. L’approccio didattico scelto quest’anno, con il laboratorio pratico, è particolarmente significativo perché rende l’archeologia accessibile e tangibile Questa iniziativa rafforza il legame tra la nostra città e la sua storia, promuovendo la cultura come motore di crescita e identità”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), al Tel. +39 0183.497621 o via email all’indirizzo museodiano@istitutostudiliguri.191.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.iisl.it. Il Museo è presente anche su Facebook, Instagram e Telegram.