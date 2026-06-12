Il grande cuore di Tortona abbraccia i piccoli pazienti del capoluogo provinciale. Un gesto di solidarietà che unisce il territorio, portando con sé attenzione e vicinanza: una delegazione del BCC Derthona Basket si è recata all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria per consegnare i peluche raccolti grazie all’immensa generosità dei tifosi bianconeri.

Le atlete tortonesi portano il sorriso in corsia

A fare da tramite tra il calore del pubblico di Tortona e i reparti ospedalieri alessandrini sono state le stesse protagoniste del parquet. A consegnare materialmente i doni è stata infatti una delegazione del BCC Derthona Basket formata da:

Le giocatrici Francesca Leonardi e Arianna Arado , fiere portacolori dello sport cittadino e protagoniste di questa staffetta della solidarietà verso Alessandria.

e , fiere portacolori dello sport cittadino e protagoniste di questa staffetta della solidarietà verso Alessandria. L’allenatore Orazio Cutugno .

. La General Manager Alice Pedrazzi .

. Il Team Manager Massimo Mattacheo.

A ricevere i doni e ad accogliere calorosamente la compagine tortonese sono stati il Direttore Generale dell’AOU AL, Valter Alpe, e il Direttore del Dipartimento Pediatrico – Ostetrico, Alessio Pini Prato, che hanno ringraziato sentitamente la società per la generosità dimostrata.

Il successo del “Teddy Bear Toss” alla Cittadella dello Sport

La pioggia di regali deriva dalla bellissima e riuscita iniziativa del Teddy Bear Toss, promossa dal club in occasione della gara del campionato di Serie A1 femminile disputata lo scorso 7 febbraio alla Cittadella dello Sport di Tortona. Durante il match tra Autosped BCC Derthona Basket e Alama San Martino di Lupari, in base a questa celebre tradizione cestistica, al primo canestro realizzato gli spettatori hanno inondato il campo lanciando i peluche portati da casa.

Questo entusiasmante momento, che ha unito sport, famiglie e territorio in un gesto di condivisione, si è trasformato in una raccolta record, arrivando a contare oltre 700 morbidi pupazzi.

L’inizio di una nuova alleanza

I peluche raccolti a Tortona saranno ora messi a disposizione dei reparti dell’AOU AL e contribuiranno concretamente a regalare preziosi momenti di serenità e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante i difficili percorsi di cura.

La donazione sancisce ufficialmente il primo fondamentale passo di una nuova e stretta collaborazione tra la realtà del BCC Derthona Basket e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Un sodalizio virtuoso, costruito su fondamenta solide e su valori condivisi da entrambe le parti: la profonda attenzione al territorio provinciale, la responsabilità sociale e la totale vicinanza alle persone. Un esempio brillante di come la passione sportiva possa trasformarsi in un sostegno reale per l’intera comunità.