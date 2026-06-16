Il mondo del lavoro, le sfide economiche e la tutela dei diritti si danno appuntamento a Volpedo (AL). Venerdì 19 giugno, il borgo ospiterà la seconda edizione della festa regionale dei lavoratori delle costruzioni piemontesi, un evento promosso dalla FILLEA CGIL per porre l’accento sui valori fondanti dell’Europa sociale, tra cui un’economia sana, il buon lavoro e lo sviluppo.

La manifestazione affiancherà momenti di forte riflessione sull’attualità socio-economica a spazi dedicati all’intrattenimento, richiamando sul territorio importanti esponenti delle istituzioni e delle sigle sindacali.

La tavola rotonda: i protagonisti del confronto

Il cuore istituzionale della giornata prenderà il via alle ore 18:30 con una tavola rotonda pensata per far dialogare apertamente il mondo sindacale con quello politico. I lavori, introdotti da Massimo Cogliandro, Segretario Regionale della FILLEA CGIL Torino, e moderati da Fabrizio Laddago per Radio Gold Alessandria, vedranno la partecipazione di un parterre di ospiti di rilievo:

Giorgio Airaudo , Segretario Generale della Cgil Piemonte.

, Segretario Generale della Cgil Piemonte. Antonio Di Franco , Segretario Generale della FILLEA CGIL Nazionale.

, Segretario Generale della FILLEA CGIL Nazionale. Alberto Cirio , Presidente della Regione Piemonte.

, Presidente della Regione Piemonte. Andrea Orlando , ex Ministro del Lavoro.

, ex Ministro del Lavoro. Chiara Appendino, ex sindaca di Torino.

Il peso simbolico di Volpedo e le sfide delle famiglie

La scelta della location è fortemente evocativa. A spiegarne le ragioni è lo stesso Segretario Regionale Massimo Cogliandro: “Abbiamo scelto ancora una volta Volpedo non solo per la splendida cornice del suo borgo, ma soprattutto per quello che, ancora oggi, Volpedo e “Il quarto stato” rappresentano per il mondo del lavoro”.

L’incontro non sarà solo un omaggio storico, ma un’opportunità per analizzare a fondo le criticità del presente. “Il dibattito sarà l’occasione per concentrarsi, in particolare, su temi che riguardano lavoro ed economia, per entrare nel vivo dei maggiori problemi che affliggono oggi lavoratori, cittadini e imprese”, ha precisato Cogliandro.

Il focus sarà orientato sulle reali difficoltà che impattano sui bilanci familiari, partendo “dalla questione crollo dei consumi, le retribuzioni che fanno fatica a tenere il passo dell’inflazione, fino ai temi energetici visti dal punto di vista di chi oggi, sempre di più fatica a pagare le bollette e a mettere il carburante nelle auto, per via dei forti rincari”.

La conclusione in musica

Al termine dell’approfondimento politico e sindacale, l’evento cambierà veste per offrire al pubblico un momento di svago e socialità. A partire dalle ore 21:00, la festa proseguirà con l’esibizione dal vivo e il concerto del gruppo musicale dei JAM.