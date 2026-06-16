L’estate di Diano Marina si arricchisce di un’importante novità sul fronte dei trasporti: fino al termine della stagione, i treni Intercity faranno scalo nella cittadina del Golfo Dianese. Partendo proprio da questo snodo cruciale per il turismo del Ponente, Trenitalia (Gruppo FS) ha svelato il nuovo piano estivo per la Liguria, mettendo in campo un’offerta di oltre 380 collegamenti quotidiani. L’obiettivo è garantire una mobilità capillare verso i borghi e le località balneari, affiancata da una rete di assistenza straordinaria per supportare i viaggiatori.

La grande novità per il target turistico e per le famiglie riguarda proprio l’inserimento di nuove fermate strategiche per i convogli a lunga percorrenza, pensate per rendere ancora più comodo e conveniente l’accesso alle spiagge liguri.

Diano Marina e le nuove fermate Intercity

Fino a domenica 27 settembre, i viaggiatori potranno contare su collegamenti diretti e agevolati. Nel dettaglio:

Diano Marina e Taggia Arma: in queste due stazioni del Ponente effettueranno una nuova fermata gli Intercity 653, 659, 675 e 681 attivi sulla direttrice Ventimiglia-Milano.

in queste due stazioni del Ponente effettueranno una nuova fermata gli Intercity 653, 659, 675 e 681 attivi sulla direttrice Ventimiglia-Milano. Monterosso: la località delle Cinque Terre accoglierà le fermate degli Intercity 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Roma).

I numeri dell’estate e la maxi-assistenza nelle stazioni

L’offerta quotidiana complessiva di Trenitalia in Liguria si articola su 16 Frecce, 44 collegamenti tra Intercity e Intercity Notte verso Nord e Sud Italia, e ben 327 corse del Regionale.

A fronte dei fisiologici interventi di ammodernamento della rete previsti in estate, l’azienda ha predisposto un piano di assistenza straordinario:

Personale e mezzi: impiego di 25 risorse aggiuntive nelle stazioni principali e disponibilità di bus di scorta nei fine settimana, pronti all’uso in caso di criticità.

impiego di 25 risorse aggiuntive nelle stazioni principali e disponibilità di bus di scorta nei fine settimana, pronti all’uso in caso di criticità. La “Critical Room”: a Genova Piazza Principe entra in funzione un ampio locale climatizzato, presidiato da un operatore per gestire in tempo reale le emergenze, in particolare in orario serale e notturno.

a Genova Piazza Principe entra in funzione un ampio locale climatizzato, presidiato da un operatore per gestire in tempo reale le emergenze, in particolare in orario serale e notturno. Digital Caring: un nuovo servizio via smartphone che permetterà ai passeggeri, in caso di ritardi o imprevisti, di riprogrammare il proprio viaggio in totale autonomia e senza costi aggiuntivi.

La rivoluzione dei treni Regionali nel Ponente

In accordo con Regione Liguria, il servizio Regionale potenzia la sua capillarità raggiungendo 110 mete con numerose corse aggiuntive:

Le novità nel Ponente Ligure:

Nuovo collegamento il sabato tra Genova Piazza Principe e Savona.

Nuova coppia di treni serali tra Savona e Ventimiglia (venerdì e sabato).

Ritorna il servizio per la località di Vesima con 76 collegamenti settimanali.

Prolungamento fino a Ventimiglia (venerdì e sabato) del regionale 3041 Milano Centrale-Alassio.

Confermati i 18 collegamenti “Ponente Line” da/per il Piemonte e i 13 treni giornalieri Sestri Levante-Savona.

Rete intermodale, convogli storici e agevolazioni

Per chi desidera pianificare un viaggio “door-to-door”, si confermano i servizi Link (Treno + Bus o Battello) acquistabili in un’unica soluzione. Tra le mete raggiungibili in via intermodale spiccano San Fruttuoso e Punta Chiappa (con battello da Camogli), oltre a Bergeggi, Noli, Varigotti, Finalborgo, Lerici e Portovenere, servite in sinergia con le linee bus locali.

Riparte anche il fascino del turismo lento curato da Fondazione FS. Tutte le domeniche (dal 5 luglio al 6 settembre) e in alcuni sabati selezionati, le storiche carrozze anni ’20 “Centoporte” percorreranno la spettacolare “Ferrovia delle Meraviglie”, collegando Torino a Imperia attraverso la Val Roya e facendo tappa a Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo.

Infine, per agevolare gli spostamenti, Trenitalia conferma un ricco pacchetto di agevolazioni tariffarie dedicate a famiglie, bambini, giovani under 30, over 60 e gruppi, inclusa la promozione “Italia in Tour” per viaggiare per più giorni consecutivi su tutta la rete regionale.