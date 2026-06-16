Serravalle Scrivia si prepara a rivivere la magia degli anni Sessanta con un omaggio a una delle band più amate di tutti i tempi. Venerdì 19 giugno 2026, a partire dalle ore 21:00, il suggestivo Parco Comunale “Ragazzi della Benedicta” diventerà il palcoscenico di “LET IT BE – Percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles”. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, offrirà a residenti e visitatori un viaggio emozionante tra la musica e la storia dello storico gruppo di Liverpool.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi pensati per animare il territorio, offrendo occasioni di socialità e crescita culturale attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici della città.

Il fascino del pop che incontra la musica classica

Organizzato dall’Associazione Gruppo da Camera “Caronte” di Brescia, lo spettacolo proporrà un originale e raffinato intreccio sonoro. Il pubblico sarà accompagnato attraverso i brani più celebri dei Beatles grazie a un ensemble d’eccezione che unisce:

Violino

Violoncello

Pianoforte

Voce

L’appuntamento musicale vanta una cornice di grande prestigio: rientra infatti nella XXXV edizione di “Girovagando in Musica”, un importante circuito turistico-musicale itinerante di rilievo nazionale. Si tratta di una rassegna molto apprezzata, seguita da oltre 500.000 persone attraverso il web e i social, e raccontata da celebri riviste specializzate nel turismo e nel tempo libero come Plein Air, Bell’Italia e Touring.

L’impegno per la cultura e le parole del Vice Sindaco

Fortemente voluta dall’Assessorato al Commercio, la serata è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento fa inoltre parte del progetto “Note Antiche, Suoni Contemporanei”, una rassegna realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per sostenere l’aggregazione e la promozione musicale.

A fare gli onori di casa e a ribadire l’importanza dell’evento è il Vice Sindaco e Assessore al Commercio, Walter Zerbo:

“Siamo lieti di offrire alla città un appuntamento di grande valore artistico e culturale. La musica dei Beatles continua a emozionare generazioni diverse e questo spettacolo, grazie all’originale fusione tra musica classica e pop, saprà coinvolgere un pubblico ampio”.

L’amministratore lancia infine un appello alla cittadinanza per condividere questo momento di festa: “Invito tutti i cittadini a partecipare a questa serata, che rappresenta un’altra occasione per vivere insieme i nostri spazi pubblici attraverso la cultura e la buona musica.”