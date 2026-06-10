Un’iniziativa editoriale e scientifica di respiro nazionale che affonda le sue radici nel territorio tortonese. Con il supporto della Fondazione CRT di Tortona, esce “Attualità di Luciano Musselli canonista”, un’opera che celebra il pensiero di un grande giurista attraverso l’attenta analisi del suo allievo.

La “Collana di Quaderni di Teologia – In memoria del cardinale Cesare Zerba” si arricchisce di un nuovo, prestigioso capitolo. Più che una semplice collana editoriale, ci troviamo di fronte a una vera e propria iniziativa scientifica, storica e accademica, nata con il duplice obiettivo di promuovere studi di rilevanza nazionale e, al contempo, valorizzare le figure illustri del territorio tortonese.

L’ultima uscita è l’atteso saggio “Attualità di Luciano Musselli canonista. Tra elementi di diritto matrimoniale e principi sulla relazione Chiesa-Stato” (Polistampa, Firenze 2026), scritto da Roberto Carlo Delconte. La pubblicazione, resa possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione CRT di Tortona, rappresenta un tassello fondamentale per la conservazione di una memoria culturale viva e operante.

Un’opera attuale: il pensiero di Luciano Musselli

Il volume è dedicato alla figura e all’eredità intellettuale del professor Luciano Musselli, già ordinario delle omonime materie presso l’Università di Pavia. Come evidenziato nell’attenta recensione curata da Manuela De Contardi (Università di Pavia), non si tratta di una banale raccolta celebrativa, bensì di un lavoro di sintesi e di rilancio del pensiero musselliano.

L’autore, Roberto Carlo Delconte, guida il lettore attraverso un testo rigoroso ma accessibile, nato dallo studio diretto delle fonti.

“Musselli non si limitava a descrivere le norme, ma ne indagava il loro significato più profondo, soprattutto riguardo al consenso matrimoniale ed alla validità del vincolo; ne emerge così un approccio capace di coniugare rigore giuridico ed attenzione alla realtà concreta delle persone.”

L’opera esplora a fondo anche il delicato rapporto tra Chiesa e Stato, interpretato dal canonista non come scontro, ma come un dialogo e una collaborazione costante nel rispetto delle reciproche autonomie. I capitoli introduttivi vantano i contributi di illustri accademici, tra cui il professor Cesare Edoardo Varalda (Rettore del Collegio universitario pavese “Senatore”) e il professor Michele Madonna (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia), che restituiscono non solo i contenuti tecnici, ma anche la grande umanità del professor Musselli.

L’autore: Roberto Carlo Delconte

Giurista e canonista di grande esperienza, formatosi all’Università di Pavia alla scuola di maestri come Giorgio Feliciani e lo stesso Luciano Musselli, Delconte ha insegnato all’Università del Piemonte Orientale. Attualmente collabora attivamente con l’ateneo pavese per le cattedre di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, e tiene un ciclo di lezioni all’interno del corso di Etica e Deontologia della Comunicazione. A breve inaugurerà inoltre un nuovo corso di “Introduzione al giornalismo” (focalizzato anche sugli aspetti giuridici ed ecclesiali), a dimostrazione della sua capacità di far dialogare diritto, vita pastorale e comunicazione contemporanea.

La figura del Cardinale Cesare Zerba

La collana editoriale prende il nome da uno dei religiosi più eminenti della storia locale: Cesare Augusto Giuseppe Zerba.

Nato a Castelnuovo Scrivia il 15 aprile 1892, si laureò in Lettere a Pavia e successivamente in Teologia e Diritto Canonico alla Pontificia Università S. Apollinare di Roma. Ebbe una brillante e lunga carriera ecclesiastica: entrato nel 1924 nella S. Congregazione dei Sacramenti, ne divenne Sottosegretario nel 1939 e poi Segretario nel 1958. Nominato Arcivescovo nel 1962, venne infine elevato al rango di Cardinale da Papa Paolo VI nel Concistoro del 22 febbraio 1965. Prese parte ai lavori del Concilio Vaticano II e si spense a Roma l’11 luglio 1973 all’età di 81 anni.

Nel 2013, in occasione del quarantennale della sua scomparsa, la Biblioteca comunale di Castelnuovo Scrivia ha fondato la Collana a lui intitolata, curata fin dalla sua nascita da R.C. Delconte.

Il Comitato Scientifico e i Volumi Pubblicati

A garanzia dell’alto profilo accademico dell’iniziativa, la Collana si avvale di un Comitato Scientifico nazionale d’eccellenza.

Ruolo Accademico / Istituzione Coordinatore Roberto Carlo Delconte Presidente Prof. Michele Madonna (Univ. di Pavia) Membro Prof. S. Colloca (Univ. di Pavia) Membro Don Patrizio Dander (Trib. Eccl. di Genova) Membro Prof.ssa L. De Gregorio (Univ. di Firenze) Membro Prof. G. Fattori (Univ. di Foggia) Membro Prof.ssa E. Fugazza (Univ. di Pavia) Membro Mons. Prof. Francesco Giorgi (Curia di Tortona) Membro Prof. L. Lacroce (Univ. di Roma Tor Vergata) Membro Prof. G. Mainino (Univ. di Pavia) Membro Prof.ssa D. Tarantino (Univ. di Genova) Membro Prof. A. Tira (Univ. di Bergamo)

Le uscite della “Collana Cesare Zerba” ad oggi:

1. R.C. Delconte, Il Nestorianesimo: appunti per un’eresia cristologica, Fadia 2013 (2° ediz. 2018).

R.C. Delconte, Il Nestorianesimo: appunti per un’eresia cristologica, Fadia 2013 (2° ediz. 2018). 2. R.C. Delconte, La rinuncia di Papa Benedetto XVI. Profili ecclesiologici e canonistici, Fadia 2016.

R.C. Delconte, La rinuncia di Papa Benedetto XVI. Profili ecclesiologici e canonistici, Fadia 2016. 3. A. Bellon, Dialoghi sull’escatologia, vol. I, Fadia 2018.

A. Bellon, Dialoghi sull’escatologia, vol. I, Fadia 2018. 4. A. Bellon, Dialoghi sull’escatologia, vol. II, Fadia 2018.

A. Bellon, Dialoghi sull’escatologia, vol. II, Fadia 2018. 5. C. Varalda, Consigliare nella Chiesa. Fra tradizione e innovazione, Vicolo del Pavone 2024.

C. Varalda, Consigliare nella Chiesa. Fra tradizione e innovazione, Vicolo del Pavone 2024. 6. R.C. Delconte, Attualità di Luciano Musselli canonista. Tra elementi di diritto matrimoniale e principi sulla relazione Chiesa-Stato, Ed. Polistampa, Firenze 2026.

Nella foto in altro Roberto Carlo Delconte col Cardinale Francesco Coccopalmerio, giurista di fama internazionale atteso per la presentazione ufficiale del volume