L’isola pedonale del centro storico di Diano Marina si prepara a trasformarsi in una galleria d’arte sotto il cielo estivo. Il Comune ligure ospiterà una suggestiva rassegna di esposizioni pittoriche collettive curate dal gruppo locale di creativi “Dipingiamo Insieme”. L’iniziativa offrirà a residenti, passeggiatori e turisti l’opportunità di ammirare e riscoprire il cuore della città attraverso una ricca selezione di opere manufatte ed originali.
Le date della rassegna estiva
L’appuntamento con la creatività si svilupperà lungo l’intera stagione estiva, offrendo quattro domeniche dedicate agli amanti dell’arte e del bello. Come illustrato nel manifesto ufficiale dell’evento, denominato
locandina Diano_3.jpg, le giornate in calendario per il 2026 sono:
- Domenica 21 Giugno 2026
- Domenica 12 Luglio 2026
- Domenica 16 Agosto 2026
- Domenica 6 Settembre 2026
Luoghi e orari delle esposizioni
I quadri e i manufatti d’autore troveranno spazio all’aperto, integrandosi perfettamente con l’arredo urbano del centro:
- Orario: I visitatori potranno perdersi tra le tele e i colori per tutta la giornata, nello specifico dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00.
- Sede dell’evento: L’esposizione si snoderà lungo la zona pedonale, interessando in particolare via Nizza e via Genova.
L’evento, promosso con il supporto dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni della Città di Diano Marina, celebra il binomio perfetto tra arte, passione e territorio in una delle cornici più caratteristiche della Riviera dei Fiori.