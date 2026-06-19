Una delle manifestazioni di karate più longeve dell’intera Liguria si appresta a vivere una nuova, attesissima edizione nel cuore del Ponente ligure. Sabato 20 Giugno 2026 andrà in scena “Karateggiando 2026”, lo storico appuntamento sportivo nato nei primi anni ’90 a Riva Ligure e cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento fisso per tutto il territorio. L’evento, organizzato nei minimi dettagli dall’Asd Fudoshin Karate Liguria con il patrocinio della Città di Diano Marina, si svilupperà in due momenti distinti tra la mattina e la sera, unendo la parte didattica allo spettacolo aperto al pubblico.

Il programma della mattina: allenamenti ed esami al Palazzetto

La prima parte della manifestazione sarà interamente dedicata alla pratica sul tatami e alle prove ufficiali per gli atleti dell’associazione:

Attività: Sessioni intense di allenamento collettivo ed esami di grado.

Sessioni intense di allenamento collettivo ed esami di grado. Orario: Svolgimento previsto nel corso della mattina.

Svolgimento previsto nel corso della mattina. Luogo: Gli spazi del Palazzetto dello Sport “G. Canepa” di Diano Marina.

Lo spettacolo della sera in piazza con ospiti d’eccezione

Al calare del sole, l’evento si sposterà nel fulcro del centro cittadino per offrire una grande serata di sport all’aperto. A partire dalle ore 21:30, la centralissima Piazza Martiri della Libertà (la piazza del Comune) si trasformerà in un’arena dedicata alle arti marziali:

Il programma serale: Consegna ufficiale delle cinture e dei diplomi, dimostrazioni tecniche spettacolari ed esibizioni di karate aperte a tutta la cittadinanza.

Consegna ufficiale delle cinture e dei diplomi, dimostrazioni tecniche spettacolari ed esibizioni di karate aperte a tutta la cittadinanza. Ospiti Speciali: Come illustrato graficamente nella locandina ufficiale dell’evento, denominata locandina Diano_2.jpg , la serata si fregerà della presenza dei Campioni Nazionali FESIK 2026 e di atleti convocati al raduno della nazionale. Tra questi spiccano per il Kata Nicolas Prejalmini, Valentina Santini e Giorgia Piva, e per il Kumite la campionessa Carolina Danè.

L’intera manifestazione, sia per le sessioni mattutine sia per lo show serale, è a ingresso libero. Per ulteriori aggiornamenti e per seguire le attività del sodalizio sportivo è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell’Asd Fudoshin Karate Liguria.