In redazione continuano a giungere numerose segnalazioni e stimolanti proposte da parte dei cittadini per il recupero di un’area di assoluto pregio di Diano Marina: l’ex Campeggio “Angolo di sogno”, situato all’ex Molo Cavour. Un luogo strategico che, secondo i residenti, potrebbe trasformarsi in una grande attrattiva turistica, aperta a tutta la comunità.

Il futuro dell’area dell’ex Campeggio “Angolo di sogno” — situata presso l’ex Molo Cavour — è sempre più al centro del dibattito cittadino. Collocata in una posizione invidiabile, proprio all’ingresso della suggestiva passeggiata dell’Incompiuta, si tratta di una zona di altissimo pregio che allo stato attuale sembrerebbe risultare di proprietà del Demanio.

Nelle ultime ore, la nostra redazione ha raccolto diverse voci e proposte concrete da parte di lettori e residenti che sognano una riqualificazione totale della zona. L’auspicio condiviso è quello di non limitare questo spazio a un campeggio usufruibile solo da pochi, ma di restituirlo alla collettività, trasformandolo in un’eccellenza per l’intero golfo Dianese.

Un’oasi verde di giorno, musica e spettacoli di sera

L’idea più ricorrente e affascinante proposta dai cittadini è quella di creare una vera e propria “finestra sul mare”, prendendo come spunto virtuoso l’area della Rabina di Imperia, ma sviluppandola su una superficie decisamente più ampia e ambiziosa.

Il progetto “dal basso” immagina per l’ex Molo Cavour una doppia anima, capace di vivere a tutte le ore:

Di giorno: la creazione di una splendida oasi verde, un luogo sicuro per le famiglie, dotato di comode panchine per ammirare il panorama marino e di un’area attrezzata con giochi per i bambini.

la creazione di una splendida oasi verde, un luogo sicuro per le famiglie, dotato di comode panchine per ammirare il panorama marino e di un’area attrezzata con giochi per i bambini. Di sera: la realizzazione di un accogliente anfiteatro a cielo aperto, la location ideale per ospitare musica dal vivo, eventi e concerti dedicati in particolar modo all’intrattenimento dei più giovani.

Sicurezza, viabilità e il ritorno ai fasti del passato

La posizione dell’ex “Angolo di sogno” si presta perfettamente a questo genere di sviluppo. Essendo un’area decentrata rispetto al cuore del centro abitato, l’intrattenimento serale non arrecherebbe alcun disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti. Al tempo stesso, la vicinanza strategica con la pista ciclopedonale garantirebbe un accesso estremamente sicuro per i ragazzi e i turisti in arrivo dalle limitrofe Imperia e San Bartolomeo, incentivando l’uso delle due ruote o le passeggiate a piedi.

“Personalmente preferisco un luogo per tutti, soprattutto per i giovani”, si legge in una delle accorate lettere giunte in redazione. L’obiettivo, insomma, è quello di rievocare i fasti del passato, quando Diano Marina era un polo di attrazione irresistibile, con i locali pieni di giovani in arrivo da ogni dove. Un sogno condiviso da molti dianesi: chiudere gli occhi e immaginare l’ex Molo Cavour rigenerato, pieno di vita, di ragazzi che ballano e si divertono in uno degli angoli più belli della Riviera.