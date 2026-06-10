Lo scorso 28 maggio l’alunna Nadia Conti, che frequenta la 4 B linguistico è stata premiata per il suo lavoro ed impegno dalla dott.ssa Nadia Biancato, presidentessa dello Zonta club di Alessandria con la terza delle Borse di studio YWLA 2026.

La premiazione, a cui hanno partecipato anche la presidente del comitato Borse di studio Paola Rivaro, le socie Nucci Castellotti e Patrizia Mauri e la sig.ra Nicolina Tomasino che ha donato il valore della borsa in memoria del marito, si è svolta nei locali del Liceo G. Peano, alla presenza della dirigente prof.ssa Maria Rita Marchesotti e di un cospicuo numero di studenti che così hanno avuto modo di essere informati in merito a questo Club ed alla sua missione

La dott.ssa Biancato ne ha illustrato i principi fondamentali e gli obiettivi, come la tutela dei diritti delle donne, il miglioramento della condizione femminile negli aspetti legali, economici e professionali, il progresso dei rapporti di pace e comprensione attraverso l’azione di donne con capacità decisionali.

Gli studenti hanno calorosamente applaudito la presentazione, perché hanno compreso ed apprezzato lo sforzo dello Zonta club nel sostenere i giovani nello studio e nello sviluppo delle loro attitudini alla leadership.

Per concludere sono state spiegate le motivazioni che hanno portato alla premiazione di Nadia Conti in particolare è stato evidenziato il suo impegno sociale ed umanitario con l’associazione Nala, perchè ha aiutando ed offerto la sua amicizia ad una giovane ragazza keniota che è stata portata ed ospitata in Italia in quanto affetta da gravi problemi cardiaci. Nadia ha anche costruito una brillante carriera scolastica, perché sta seguendo un percorso per ottenere il doppio diploma liceale italiano ed americano, ha già vinto un importante premio per il concorso Diventiamo cittadini Europei nel 2023 e per finire ha spiccate doti di leadership e capacità organizzative.

Un sentito ringraziamento al Club Zonta di Alessandria,e congratulazioni a Nadia per il suo percorso formativo, per i brillanti risultati finora ottenuti con l’augurio, in futuro, di realizzarsi pienamente come donna e come professionista.

prof.ssa Luciana Giuliani