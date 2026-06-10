La Pro Loco di Carezzano organizza per domenica 14 giugno 2026 la “Passeggiata di San Giovanni” alla scoperta dei Sentieri del Vescovato e delle erbe delle streghe.

Il tradizionale appuntamento che abbina escursionismo, botanica ed erboristeria non cambia nome né formula ma, complice una calda primavera, anticipa di qualche giorno la data per poter godere di erbe selvatiche, officinali e aromatiche ancora nel loro splendore.

Il ritrovo per la partenza della passeggiata è previsto per le ore 16 presso la Società Comunale di Carezzano Maggiore, via Vittorio Veneto 7.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi alternativi. Il percorso “escursionistico”, di circa 8 km di sviluppo e 360 m di dislivello ascensionale, si snoderà lungo il Sentiero del Vescovato. Il percorso “erboristico”, di circa 4 km di lunghezza 200 m di dislivello, sarà guidato dall’erborista Renza Borello e dal botanico Simone Orsenigo che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle erbe commestibili, officinali e velenose.

Per entrambi i percorsi è previsto un passaggio al Bric delle Streghe, luogo in cui nel 1520 venne eseguita la sentenza di condanna al rogo di tre donne accusate di stregoneria e sul quale sorge il monumento commemorativo “Il monito delle fiamme”.

Alle 19, al rientro dalle passeggiate, Renza Borello proporrà “dalla pianta all’alambicco”, un viaggio teorico e pratico nel mondo degli oli essenziali. Al termine (ore 20 circa) seguirà, per chi è interessato, apericena con menù a base di erbe selvatiche e cocktail originali.

La passeggiata e il laboratorio erboristico delle 19.00 sono gratuiti con prenotazione obbligatoria via e-mail proloco.carezzano@gmail.com o WhatsApp 348.5118255 o 333.4510048, specificando il percorso a cui si intende partecipare.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà riprogrammata.