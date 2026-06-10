La Pro Loco di Viguzzolo invita tutti a un suggestivo evento all’aperto: sabato 13 giugno andrà in scena “Calici & Lavanda”, una serata all’insegna del buon cibo, del vino locale e della musica.
Come illustrato nel manifesto dell’evento (locandina tortona.jpg), l’appuntamento si terrà nella pittoresca cornice del Campo di lavanda di Strada Castelletto a Viguzzolo.
Il programma e il menù della serata
A partire dalle ore 19.30, i partecipanti potranno godere di un menù servito direttamente “in campo”. Le proposte gastronomiche per la serata includono:
- Agnolotti
- Hamburger
- Dolci
Ad accompagnare le specialità culinarie ci sarà l’intrattenimento musicale curato da DJ CAPPE. Nel materiale promozionale spicca inoltre la presenza della bottiglia di “Derthona” della Cantina di Tortona, partner dell’evento per quanto riguarda le proposte enologiche.
Le collaborazioni locali
L’evento vede la partecipazione attiva delle attività commerciali del territorio viguzzolese. Sulla locandina figurano infatti come partner gastronomici della serata:
- Macelleria Semino (Via 1° Maggio, 65 – Viguzzolo)
- Il Forno della Nonna di Antonello ed Enrica (Via Tortona, 7 – Viguzzolo)
- La Bottega (Via Sant’Antonio, 2 – Viguzzolo)