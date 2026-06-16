L’attesa durata decenni è giunta al termine: con l’inaugurazione della cosiddetta “Incompiuta” tra Imperia e Diano Marina, in programma per il weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno, l’intera Ciclovia della Riviera dei Fiori sarà finalmente aperta e funzionante. L’apertura di questo snodo cruciale permetterà a pedoni e ciclisti di godere della piena percorribilità di un tracciato continuo lungo circa 45 chilometri, che si estende da Ospedaletti fino ad Andora.

Per celebrare l’inaugurazione a Diano Marina e garantire la continuità dell’intero percorso costiero, la Regione Liguria ha disposto una misura speciale anche per le aree di cantiere ancora attive lungo la tratta. Nel medesimo fine settimana del 20 e 21 giugno, verrà infatti garantita l’apertura straordinaria delle rampe ciclabili situate fra Taggia e Riva Ligure.

La sicurezza idraulica e il nuovo ponte sull’Argentina

L’iniziativa temporanea sulle rampe si inserisce nell’ambito del più ampio intervento per la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina, un’opera strategica che la Regione sta realizzando in sinergia con i territori, finanziata tramite fondi della Protezione civile regionale e risorse del Pnrr.

L’apertura nel tratto di Taggia e Riva Ligure sarà infatti funzionale ai festeggiamenti del weekend. Da lunedì 22 giugno, le rampe verranno nuovamente chiuse per consentire l’avanzamento dei lavori. Il cronoprogramma per le settimane successive prevede:

Entro il 30 giugno: la riapertura definitiva delle rampe ciclabili, in concomitanza con il completamento dei lavori strutturali del nuovo ponte a campata unica e delle arginature nel tratto a monte.

la riapertura definitiva delle rampe ciclabili, in concomitanza con il completamento dei lavori strutturali del nuovo ponte a campata unica e delle arginature nel tratto a monte. A seguire: l’avvio della delicata fase di collaudo dell’infrastruttura.

l’avvio della delicata fase di collaudo dell’infrastruttura. Entro agosto: il traguardo finale con l’inaugurazione ufficiale del ponte.

Le parole dell’assessore Giampedrone

A fare il punto della situazione e a unire i due grandi cantieri del Ponente è l’assessore alla Difesa del Suolo di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone: “Con l’apertura del tratto dell’IM-compiuta, atteso da decenni, ci apprestiamo a completare la Ciclovia tirrenica di ponente, realizzata da Regione Liguria, soggetto attuatore del cosiddetto ‘Lotto prioritario’”.

Questo traguardo viaggia di pari passo con la tutela del territorio: “Questo obiettivo si collega ai lavori sul torrente Argentina, che, ormai alle fasi finali, garantiranno la messa in sicurezza idraulica di quell’area fra Taggia e Riva Ligure per evitare gli ingenti danni provocati in passato dall’esondazione del torrente”.

Sulle prossime tappe infrastrutturali, l’assessore conclude ricordando gli impegni assunti: “Il nostro compito principale è quello di arrivare a completare le parti strutturali del nuovo ponte a campata unica entro fine giugno, così da rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Da fine giugno, a rampe riaperte, traguardiamo l’inaugurazione del ponte entro agosto, con il ripristino del percorso originario della Ciclovia Riviera dei Fiori, da Ospedaletti ad Andora”.