La regina della tavola italiana sbarca nel cuore di Pontecurone per un fine settimana all’insegna del gusto, della musica dal vivo e del divertimento per tutta la famiglia. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026, la centrale Piazza Martiri della Libertà si trasformerà nella capitale del gusto ospitando il “Pizza Festival”, il più importante circuito nazionale all’aperto dedicato alla specialità italiana più amata nel mondo. L’attesa manifestazione si inserisce a pieno titolo nel programma della festa patronale di San Luigi Orione.

Organizzato da “Pizza Festival in Tour” con il patrocinio del Comune di Pontecurone, l’evento trasformerà il centro del paese in una vera e propria pizzeria a cielo aperto, con forni sempre accesi e impasti preparati al momento.

I maestri pizzaioli e le specialità in piazza

Protagonista assoluta sarà naturalmente la pizza, declinata in tutte le sue varianti per accontentare ogni palato: dalla classica e intramontabile napoletana alle versioni gourmet più ricercate, fino ad arrivare alla golosa e tradizionale pizza fritta.

A lavorare senza sosta per impastare, cuocere e servire il pubblico ci sarà una squadra d’eccezione, composta da venti pizzaioli professionisti provenienti direttamente dalla Campania che gestiranno ben otto forni. Tra gli ospiti illustri e i grandi nomi dell’arte bianca italiana che animeranno la kermesse figurano:

Il campione d’Italia 2016 Giovanni D’Auria .

. I maestri pizzaioli Antonio Romeo e Salvatore Grieco .

e . Gli esperti Totò Sapore , Giovanni Polise e Andrea Marino .

, e . Tina Quaranta, celebre e conosciuta da tutti come la “Regina della Pizza Fritta”.

Oltre alle pizze, non mancheranno numerosi stand dedicati ai prodotti definiti “amici della pizza”, pronti a deliziare i presenti con le migliori specialità tipiche della tradizione campana, tra cui i classici cuoppi, le sfogliatelle e un ricco assortimento di dolci napoletani.

Informazioni utili e orari di apertura

La partecipazione al festival e alle iniziative musicali è a ingresso completamente gratuito. Per godersi le specialità culinarie non sarà necessaria alcuna prenotazione preventiva, grazie a un’ampia area allestita per garantire oltre 600 posti a sedere per il pubblico.

Gli stand gastronomici e i forni seguiranno i seguenti orari di apertura:

Venerdì 19 giugno: dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

dalle ore 18:00 alle ore 24:00. Sabato 20 e domenica 21 giugno: orario continuato dalle ore 12:00 alle ore 24:00.