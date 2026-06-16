Quasi due secoli di tradizione bandistica, oltre un secolo di storia corale e una delle più autorevoli esperienze della canzone d’autore italiana contemporanea: Acqui Terme celebra la Festa della Musica con un programma che unisce memoria, identità territoriale e qualità artistica, affidato al Corpo Bandistico Acquese, alla Corale Città di Acqui Terme e agli Yo Yo Mundi.

Anche quest’anno Acqui Terme partecipa alla Festa della Musica, la grande manifestazione nazionale ed europea che celebra il solstizio d’estate attraverso concerti ed eventi gratuiti diffusi nelle piazze, nelle strade e nei luoghi della cultura. Nata in Francia nel 1982 e promossa in Italia dal Ministero della Cultura e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, l’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di città e migliaia di artisti, con l’obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti e valorizzare la partecipazione culturale delle comunità locali.

Per l’edizione 2026, Acqui Terme celebra questa importante ricorrenza con un programma che valorizza alcune delle sue più significative espressioni musicali, affiancando due storiche istituzioni culturali cittadine a una delle realtà più autorevoli della canzone d’autore italiana contemporanea.

La Festa della Musica prenderà il via sabato 20 giugno alle ore 18.00 con la sfilata del Corpo Bandistico Acquese, fondato nel 1839 e protagonista da quasi centonovant’anni della vita culturale cittadina. Il corteo musicale attraverserà le vie del centro storico portando tra cittadini e visitatori una tradizione che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici della comunità acquese e uno dei sodalizi musicali più longevi del territorio.

Alle ore 21.00 Piazza Italia ospiterà invece “Alla bellezza dei margini”, il nuovo spettacolo degli Yo Yo Mundi. La storica formazione monferrina, tra le più autorevoli espressioni della canzone d’autore e del rock-folk italiano, proporrà un viaggio tra canzoni, racconti e sonorità che attraversano oltre trent’anni di carriera. Lo spettacolo intreccia alcuni dei brani più significativi dell’ampio repertorio del gruppo alle produzioni più recenti, confermando il profondo legame tra il territorio e una delle sue realtà artistiche più rappresentative.

La manifestazione si concluderà domenica 21 giugno alle ore 17.30 nella Chiesa di Santo Spirito con il concerto della Corale Città di Acqui Terme, storica istituzione musicale le cui origini risalgono ai primi anni del Novecento. Da oltre un secolo il coro contribuisce alla diffusione della cultura musicale cittadina, custodendo e valorizzando un importante patrimonio artistico e tradizionale e rappresentando un punto di riferimento per la vita culturale della comunità.

“La musica che ci accompagna nei momenti più importanti della nostra vita viene celebrata nel corso di questa manifestazione in modo da farla diventare anche protagonista della vita cittadina. Sono lieto – commenta il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini – che anche quest’anno grazie alla Festa della Musica le note musicali possano accompagnare cittadini e turisti attraverso le vie della Città, rendendo la loro esperienza indimenticabile.”

“La Festa della Musica rappresenta un’occasione speciale per celebrare il valore della cultura come elemento di coesione, partecipazione e crescita della comunità – dichiara l’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi –. Acqui Terme può contare su un patrimonio musicale straordinario, costruito nel tempo grazie all’impegno di associazioni, artisti e volontari che hanno saputo trasmettere alle nuove generazioni la passione per la musica. Il programma di quest’anno vuole rendere omaggio a questa ricchezza, mettendo insieme realtà che rappresentano la storia, l’identità e la vitalità culturale della nostra città.”

“La musica è uno dei linguaggi più efficaci per raccontare un territorio e promuoverne l’identità – prosegue il Vicesindaco e Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Rossana Benazzo –. Attraverso la Festa della Musica valorizziamo non soltanto artisti e associazioni che costituiscono un patrimonio prezioso per Acqui Terme, ma anche i luoghi simbolo della città, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica capace di unire cultura, bellezza e accoglienza. Eventi come questi contribuiscono a rafforzare l’immagine di Acqui Terme come destinazione dinamica e attrattiva, dove la qualità della proposta culturale diventa un elemento fondamentale della promozione turistica e della valorizzazione del territorio.”

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

PROGRAMMA

SABATO 20 GIUGNO

Ore 18.00

CORPO BANDISTICO ACQUESE

Sfilata itinerante per le vie del centro cittadino

Ore 21.00

YO YO MUNDI

“Alla bellezza dei margini”

Piazza Italia

(In caso di maltempo: Movicentro)

DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 17.30

CORALE CITTÀ DI ACQUI TERME

Concerto presso la Chiesa di Santo Spirito