La comunità di Pontecurone si prepara a celebrare la Festa Patronale 2026 con un evento culturale che mette al centro le persone, i luoghi e l’identità cittadina. Domenica 21 giugno, alle ore 10:00, si alzerà il sipario su “Istantanee da Pontecurone – Il racconto collettivo del nostro paese”, un’emozionante mostra fotografica della comunità allestita presso la Sala Polifunzionale “G. Berri” in via Emilia 76.

Un racconto corale per immagini

Promossa con il supporto del Comune e della Biblioteca Comunale “Sandro Castelli”, l’esposizione si propone come un vero e proprio mosaico visivo. L’obiettivo della mostra è quello di costruire una narrazione condivisa, in cui gli scatti fotografici diventano lo strumento per riscoprire le radici, le tradizioni e la bellezza della quotidianità paesana attraverso gli occhi degli stessi cittadini.

Il programma: inaugurazione, orari e concorso

L’evento si svilupperà su tre giornate ricche di appuntamenti, accompagnando i festeggiamenti patronali. Per consentire a residenti e curiosi di ammirare gli scatti, l’esposizione osserverà i seguenti orari:

Inaugurazione ufficiale: domenica 21 giugno alle ore 10:00.

domenica 21 giugno alle ore 10:00. Apertura al pubblico: la mostra sarà visitabile tutti i pomeriggi, da domenica 21 a martedì 23 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

la mostra sarà visitabile tutti i pomeriggi, da domenica 21 a martedì 23 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Premiazione finale: il percorso espositivo culminerà martedì 23 giugno alle ore 18:15, momento in cui si terrà l’attesa premiazione del concorso fotografico legato all’iniziativa.