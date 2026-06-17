La prevenzione medica diventa protagonista a Pontecurone con l’importante iniziativa “Proteggiamo la salute”. Domenica 21 giugno 2026, gli spazi della Sala SOAMS situata in via Roma ospiteranno un’intera giornata dedicata al benessere e alla cura dei cittadini, offrendo una serie di prestazioni sanitarie e screening completamente gratuiti.

L’evento è il risultato di una forte sinergia territoriale che vede coinvolti, in un grande lavoro di squadra, il Comune di Pontecurone, la Croce Rossa Italiana (Comitato di Tortona), il Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I., la storica Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso (SOAMS) e la locale Pro Loco.

Il programma del mattino: valutazioni metaboliche ad accesso libero

La prima fascia oraria della giornata sarà dedicata all’inquadramento dei parametri vitali e metabolici di base. Dalle ore 8.30 alle ore 12.30, l’accesso alla struttura sarà totalmente libero per chiunque desideri sottoporsi ai controlli.

Nello specifico, il personale addetto si occuperà di effettuare le seguenti valutazioni:

Misurazione del peso, dell’altezza e della circonferenza addominale.

Misurazione dell’Indice di Massa Corporea (BMI) per la stima del rischio metabolico.

Misurazione della pressione arteriosa.

Il programma del pomeriggio: spirometrie su prenotazione

Nella seconda parte della giornata, il focus medico si sposterà sulla salute e sull’efficienza dell’apparato respiratorio. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 verranno infatti effettuati esami di spirometria, fondamentali per un corretto screening delle malattie respiratorie.

A differenza della mattinata, per questa specifica prestazione l’organizzazione ha stabilito regole di accesso differenti:

Le visite pomeridiane saranno effettuate solo ed esclusivamente su prenotazione .

. Per assicurarsi il proprio turno e prenotare l’esame, i cittadini interessati devono contattare il numero telefonico 389 7821763.

Tutte le prestazioni erogate nel corso dell’intera giornata sono gratuite.