Sabato 20 giugno, alle ore 21:00, il suggestivo piazzale della Ciocca a Cassine (AL) farà da cornice al grande ritorno di “InterGenerazioniCreative”. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione si propone di utilizzare lo spettacolo e l’arte come preziosi strumenti di educazione intergenerazionale, creando un dialogo tra diverse fasce d’età attraverso il linguaggio universale della musica.

L’obiettivo principale dell’evento è far incontrare generi musicali differenti, mettendo in contatto musicisti e pubblici di generazioni diverse, e contribuendo al contempo a incrementare la ricca offerta culturale del territorio locale.

Il tema: “Rock from the Wood – canzoni dal bosco”

Ideata da Francesca Petralia e con la direzione artistica di Franco Taulino, l’edizione di quest’anno si intitola “Rock from the Wood – canzoni dal bosco”. Il tema riprende il filo conduttore dell’anno scorso (penalizzato dal maltempo) e proporrà una scaletta di brani profondamente legati alla natura, ai boschi e alle atmosfere fantastiche.

La musica diventerà un veicolo per esplorare la creatività di quegli autori che si sono lasciati ispirare da mondi incantati popolati da gnomi, folletti, fate, maghi, draghi e streghe. Un’opportunità speciale, soprattutto per i più giovani, di avvicinarsi e scoprire i generi musicali della seconda metà del Novecento, con un focus particolare sulla musica Rock.

I protagonisti sul palco: la Beggar’s Farm

A far rivivere agli spettatori la magia di queste storie e fiabe antiche sarà una miscela esplosiva di sonorità, che spazieranno dall’hard rock fino al cantautorato, includendo brani di artisti iconici come Uriah Heep, AC/DC, Eagles, Poco, Rolling Stones e Angelo Branduardi.

L’esecuzione dal vivo sarà affidata alla Beggar’s Farm, storica formazione capitanata da Franco Taulino. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà un nutrito gruppo di talentuosi musicisti:

Mauro Mugiati: voce, chitarra acustica e tastiere

voce, chitarra acustica e tastiere Brian Belloni e Giacomo Viola: chitarre elettriche

e chitarre elettriche Kenny Valle: tastiere

tastiere Daniele Piglione: basso elettrico

basso elettrico Riccardo Marchese: batteria

batteria Eliana Parodi e Camilla Baraggia: voci

Organizzatori e informazioni utili

Il concerto sarà completamente gratuito fino a esaurimento posti. Inoltre, l’organizzazione ha già predisposto un piano alternativo: in caso di maltempo, l’intero spettacolo si svolgerà al coperto presso la vicina chiesa di San Francesco.

L’evento è il frutto di un’ampia rete di collaborazioni ed è organizzato da:

IRSAC (Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS di Cassine)

(Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS di Cassine) CSVAA (Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria e Asti)

(Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria e Asti) Fondazione Matrice ETS, nell’ambito di “Valbormidaexperience (musica)”, con il contributo della Regione Piemonte

Un ringraziamento particolare per il sostegno e la realizzazione della serata va all’Associazione “Progetto Musica” di Alessandria, al Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, alla LILT (Lega Italiana Lotta Tumori), al Comune di Cassine per il patrocinio concesso e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il prezioso e determinante contributo economico.