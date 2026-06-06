La città di Tortona si prepara a vivere un importante momento di raccoglimento e spiritualità comunitaria. Nella mattinata di domenica 7 giugno, la solennità del Corpus Domini unirà tutti i fedeli in un’unica grande celebrazione cittadina presieduta dal Vescovo.

Domenica 7 giugno la comunità cattolica tortonese celebrerà la solennità del Corpus Domini. Per favorire la massima partecipazione e il senso di unione dei cittadini, tutte le celebrazioni mattutine abitualmente previste nelle diverse parrocchie di Tortona e nella frazione di Vho saranno eccezionalmente sospese.

La Messa solenne e il percorso della processione

Il fulcro delle celebrazioni sarà la Cattedrale, dove alle ore 10:00 il Vescovo, Monsignor Guido Marini, presiederà la Santa Messa solenne dedicata all’intera Città di Tortona.

Al termine della funzione religiosa, il momento di preghiera si sposterà all’esterno: i fedeli si snoderanno in processione per accompagnare il Santissimo Sacramento attraverso le vie del centro. Il corteo religioso partirà dalla cattedrale per poi proseguire lungo corso Leoniero, svoltare in corso Montebello, attraversare Largo Borgarelli e percorrere la via Emilia, per poi fare infine ritorno in chiesa.

Un invito speciale per i bambini

L’atteso appuntamento cittadino riserverà un’attenzione particolare ai più piccoli. È stato infatti rivolto un invito speciale a tutti i bambini che nel corso di quest’anno hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: per loro l’invito a partecipare attivamente alla processione indossando la propria tunica.