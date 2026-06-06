Un nuovo, prestigioso traguardo arricchisce il palmarès dell’I.S.S. Polo Tecnologico Imperiese. La studentessa Angelica Borea ha sbaragliato la concorrenza alla Gara Nazionale degli Istituti Nautici, confermando l’eccellenza dell’istruzione cittadina e rendendo omaggio alla secolare vocazione marinara del territorio.

Il Polo Tecnologico Imperiese, e in particolare la sua sezione marittima dell’ITTL “Andrea Doria” (lo storico istituto Nautico), viaggia a massima velocità e procede a ritmo di “avanti tutta”. La scuola ha infatti appena conquistato anche la prestigiosa sezione Macchine (CAIM) delle Gare Nazionali degli Istituti Nautici, portando a casa un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e cittadina.

Il trionfo a Piano di Sorrento

La grande protagonista di questo successo è Angelica Borea, brillante studentessa iscritta alla classe 4ºCAIM dell’Istituto Tecnico Nautico “A. Doria”. A metà maggio, la giovane ha preso parte alla Gara Nazionale degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica – opzione CAIM (Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi), competizione di altissimo livello ospitata presso l’Istituto Superiore “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli.

Accompagnata e supportata in questa trasferta dal professor Giorgio Timm, la studentessa ha dovuto affrontare un percorso di valutazione estremamente selettivo. Le prove, sia teoriche che pratiche, hanno spaziato tra competenze complesse e fondamentali per il settore, testando i candidati su macchine, elettrotecnica e padronanza della lingua inglese. Angelica si è distinta brillando tra i migliori allievi provenienti da ogni parte d’Italia e aggiudicandosi un meritatissimo primo posto.

Una doppietta che fa la storia

Questo eccezionale risultato assume una valenza ancora più significativa per l’istituto cittadino. Dopo il successo già ottenuto in precedenza per l’indirizzo Coperta, la vittoria nella sezione Macchine permette infatti all’I.S.S. Polo Tecnologico Imperiese, guidato dal Dirigente Scolastico professor Giovanni Battista Siffredi, di firmare una prestigiosa “doppietta nazionale” nelle due principali articolazioni dell’indirizzo nautico.

Un traguardo che conferma non solo l’elevato livello di preparazione raggiunto dagli studenti, ma anche il minuzioso e appassionato lavoro svolto quotidianamente dai docenti del plesso. Risultati di questa caratura non si improvvisano: rappresentano piuttosto la naturale evoluzione di secoli di storia dell’istruzione cittadina e si legano indissolubilmente all’orgoglio della marineria imperiese e alla sua profonda tradizione della “gente di mare”.