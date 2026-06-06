Un nuovo e raffinato appuntamento all’insegna della cultura e della bellezza arricchisce il calendario degli eventi cittadini. Mercoledì 10 giugno, gli spazi accoglienti della Biblioteca ospiteranno un concerto speciale che vedrà protagonisti i giovani musicisti del territorio.

Un piacevole pomeriggio dedicato all’incontro e, soprattutto, alla buona musica. È questo l’invito rivolto a tutta la cittadinanza dalla Biblioteca locale, pronta ad aprire le proprie porte per l’evento intitolato “Momento musicale”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno alle ore 17:00.

I protagonisti: gli allievi del Liceo “Umberto Eco”

A salire sul palco e a guidare il pubblico in questo viaggio sonoro saranno i talentuosi allievi del Liceo Musicale “Umberto Eco”. L’iniziativa rappresenta una preziosa e speciale occasione per la comunità di riunirsi e, al contempo, per apprezzare da vicino l’impegno, la dedizione e il grande talento delle nuove generazioni di musicisti che si formano sul nostro territorio.

Un raffinato percorso tra i maestri della musica

I giovani esecutori hanno preparato per l’occasione un programma ricco e variegato. Il concerto proporrà infatti un raffinato percorso musicale che attraverserà epoche e stili differenti, portando in scena le opere di alcuni tra i più celebri compositori della storia.

Il repertorio del pomeriggio includerà l’esecuzione di brani di:

W.A. Mozart

L. Cherubini

G.P. Telemann

M. Giuliani

C. Machado

H. Villa-Lobos

J. Naulais

Ingresso libero per tutta la cittadinanza

Come sottolineato dal Direttore della Biblioteca, il Dottor Marcus Risso, che ha promosso questo momento di condivisione, la partecipazione all’evento è totalmente libera e aperta a tutti. L’invito rivolto ai cittadini è dunque quello di non mancare a questo momento di cultura ed emozione, per sostenere i giovani artisti e vivere insieme la magia della musica dal vivo all’interno della cornice accogliente della Biblioteca.