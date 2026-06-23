Con una tradizione ultradecennale che si rinnova anche per l’anno in corso, la Banda Musicale “Città di Diano Marina” diretta da Nadia Spagnolo è stata ufficialmente incaricata dal Comune di curare l’accompagnamento musicale per il 2026. L’Amministrazione ha infatti confermato la storica formazione come colonna sonora ufficiale per una fitta serie di eventi istituzionali, civili e religiosi, oltre a prevedere appositi concerti per allietare turisti e residenti tra il centro cittadino e le frazioni.

Un incarico nel segno della tradizione

Attraverso una recente determinazione del Settore Turismo, Sport e Commercio (siglata il 18 giugno 2026), il Comune di Diano Marina ha formalizzato l’affidamento diretto alla compagine musicale cittadina. La scelta dell’Amministrazione mira a garantire una prestazione artistica personalizzata ed esclusiva, portando avanti la radicata consuetudine che vede i musicisti dianesi accompagnare i momenti più significativi della vita della comunità.

L’incarico prevede la copertura musicale per l’intero arco dell’anno, abbracciando sia le celebrazioni solenni sia i momenti di festa e intrattenimento puro. Un aspetto centrale dell’accordo è il coinvolgimento capillare di tutto il territorio: le esibizioni non si limiteranno infatti al solo centro di Diano Marina, ma animeranno anche le diverse borgate e frazioni.

Il calendario completo degli eventi 2026

La programmazione concordata per il 2026 prevede una ventina di appuntamenti, distribuiti in ogni stagione dell’anno e comprensivi di tre speciali concerti serali durante il periodo estivo.

Di seguito il dettaglio di tutte le date in cui si esibirà la Banda Musicale:

18 gennaio: Celebrazioni per Sant’Antonio Abate (Diano Marina).

Celebrazioni per Sant’Antonio Abate (Diano Marina). 08 febbraio: Festa di San Biagio (Borgata Muratori).

Festa di San Biagio (Borgata Muratori). 15 febbraio: Carnevale Dianese (Diano Marina).

Carnevale Dianese (Diano Marina). 25 aprile: Anniversario della Liberazione (Diano Marina).

Anniversario della Liberazione (Diano Marina). 07 giugno: Solennità del Corpus Domini (Diano Marina).

Solennità del Corpus Domini (Diano Marina). 18 giugno: Primo concerto del periodo estivo.

Primo concerto del periodo estivo. 19 luglio: Festa della Madonna del Carmelo (Diano Marina).

Festa della Madonna del Carmelo (Diano Marina). 25 luglio: Celebrazioni per San Giacomo (Frazione Diano Calderina).

Celebrazioni per San Giacomo (Frazione Diano Calderina). 26 luglio: Festa di Sant’Anna (Diano Marina).

Festa di Sant’Anna (Diano Marina). 29 luglio: Secondo concerto del periodo estivo.

Secondo concerto del periodo estivo. 02 agosto: Festa di Sant’Anna (Frazione Diano Serreta).

Festa di Sant’Anna (Frazione Diano Serreta). 10 settembre: Terzo concerto del periodo estivo.

Terzo concerto del periodo estivo. 13 settembre: Festa di San Nicola (Frazione Diano Gorleri).

Festa di San Nicola (Frazione Diano Gorleri). 04 novembre: Celebrazioni del Trombettiere (Diano Marina).

Celebrazioni del Trombettiere (Diano Marina). 22 novembre: Ricorrenza di Santa Cecilia (Diano Marina).

Ricorrenza di Santa Cecilia (Diano Marina). Inizio dicembre (data da definire): Cerimonia di accensione delle luminarie (Diano Marina).

Cerimonia di accensione delle luminarie (Diano Marina). 26 o 27 dicembre: Sfilata dei Babbi Natale (Diano Marina).