DONNE & BELLESSERE

20 e 21 giugno 2026 – Castello dei Paleologi, Acqui Terme

Il Soroptimist International Club di Acqui Terme, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, della Consulta Pari Opportunità e di One Health, promuove “Donne & Bellessere”, un evento nato grazie a una significativa rete di collaborazione tra associazioni ed esperte del territorio, tra cui Olistica Sastoon, FIDAPA Alessandria, Cuore Verde Agriyoga, Natural Secrets, Sweet Dolls Alessandria e Donne dell’Olio Alessandria.

Il 20 e 21 giugno 2026 il suggestivo Castello dei Paleologi ospiterà due giornate interamente dedicate alle donne di ogni età, offrendo un’importante occasione di ascolto, cura di sé, incontro e scoperta.

Un’esperienza immersiva pensata per rallentare i ritmi quotidiani, ritrovare il proprio equilibrio e riscoprire il benessere fisico, emotivo e relazionale attraverso percorsi guidati da professioniste del mondo delle discipline olistiche e della crescita personale.

Una rete di qualificate operatrici del benessere metterà a disposizione competenze, esperienze e professionalità per creare occasioni concrete di relax, consapevolezza e crescita personale.

Sabato 20 giugno: uno spazio speciale per mamme e bambini

La mattinata di sabato sarà dedicata alle mamme e ai loro figli.

Alle ore 9.00 si terrà il convegno “Mamma, Parliamoci”, un incontro riservato alle mamme e dedicato alle dinamiche relazionali tra genitori e figli. Grazie al contributo di professioniste ed esperte, le partecipanti saranno accompagnate in una riflessione condivisa sul ruolo materno, sulle sfide educative contemporanee e sull’importanza del dialogo intergenerazionale. Un’occasione preziosa per valorizzare i legami affettivi e creare uno spazio autentico di ascolto, emozione e confronto.

Per consentire alle mamme di partecipare serenamente al convegno, durante tutta la mattinata sarà attivo uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine che saranno accolti e coinvolti in attività pittoriche, laboratori olistici e momenti di gioco.

Sabato pomeriggio e domenica: benessere, energia e condivisione

A partire dalle ore 15.00 di sabato e per l’intera giornata di domenica, il programma sarà dedicato a tutte le donne che desiderano concedersi un momento di relax, ritrovare sé stesse e vivere un’esperienza di condivisione insieme ad amiche, sorelle, madri e figlie, in un ambiente accogliente, stimolante e ricco di energia positiva.

Attività prenotabili durante il weekend:

7 Oli e 7 Energie – percorso sensoriale dedicato alla scoperta delle connessioni tra profumi, emozioni ed energia.

(Info: 348 152 0766)

Bagno Sonoro – esperienza di profondo rilassamento attraverso le frequenze armoniche.

(Info: 348 152 0766)

Danza Dea – per risvegliare l’energia vitale, aumentare la consapevolezza corporea e favorire l’espressione di sé.

(Info: 333 835 2932)

Danza e Stretching – per sciogliere le tensioni e ritrovare il piacere del movimento.

(Info: 348 152 0766)

Dò-In – per riequilibrare e potenziare l’energia vitale che scorre nell’organismo.

(Info: 333 835 2932)

Le 7 Dee dentro di te – un viaggio alla scoperta della propria personalità e dei propri talenti.

(Info: 371 455 8241)

Linfodrenaggio Viso – per migliorare l’ossigenazione dei tessuti, attenuare borse e occhiaie, definire i contorni del viso e favorire il rilassamento muscolare.

(Info: 345 222 6513)

Mantra Madre – un percorso per vivere la quotidianità con maggiore libertà, serenità e gioia.

(Info: 333 835 2932)

Meditazione con Visualizzazioni – una pratica che favorisce l’armonia tra corpo e mente, aprendo uno spazio di ascolto interiore.

(Info: 340 273 8551)

Ohashiatsu – trattamento mirato ad alleviare rigidità muscolari, stanchezza, ansia e tensioni.

(Info: 333 835 2932)

Otomassaggio – delicato trattamento ai lobi auricolari per un immediato senso di rilassamento.

(Info: 347 459 3578)

Qi Gong – antica disciplina che unisce movimento dolce, respirazione e meditazione per favorire il benessere psicofisico.

(Info: 333 835 2932)

Reiki – pratica energetica che favorisce il rilascio dello stress e il riequilibrio di corpo e mente.

(Prenotazioni: 333 835 2932)

Risveglio dei Sensi – un viaggio lento e profondo attraverso i cinque sensi per ritrovare presenza, ascolto e connessione con il momento presente.

(Info: 371 469 2990)

Sit Dance – danza da seduti per divertirsi con movimenti semplici e coinvolgenti, praticabile anche da persone con difficoltà motorie.

(Info: 348 152 0766)

Yoga della Risata e creazione di uno Smudge Stick – attività pensata per ridurre lo stress e migliorare la qualità delle relazioni attraverso il sorriso, la leggerezza e la creatività; pratica adatta anche a mamme e figli.

(Info: 371 469 2990)

Un momento di approfondimento dedicato alla cultura del benessere

Ad arricchire il programma sarà inoltre un importante momento di approfondimento e confronto. Nella mattinata di domenica 21 giugno sarà protagonista la masterclass “Bello, Buono, Sano come l’Olio”, un percorso culturale e sensoriale dedicato a uno dei simboli più preziosi della Dieta Mediterranea. Un viaggio alla scoperta delle proprietà dell’olio extravergine di oliva, della sua storia e del suo valore per la salute e il benessere.

L’appuntamento è per il 20 e 21 giugno 2026 presso il Castello dei Paleologi di Acqui Terme: due giornate da vivere insieme per ritrovare energia, ispirazione e benessere.

Il Soroptimist International Club di Acqui Terme invita tutte le donne del territorio e delle aree limitrofe a partecipare a questo speciale fine settimana dedicato alla cura di sé, alla condivisione e alla valorizzazione del mondo femminile.

Ingresso: offerta minima 15€

Ricavato devoluto in beneficenza

PER PROGRAMMA E PRENOTAZIONI: https://forms.gle/uqTfBVyX6UN85roW9