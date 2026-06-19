Sabato 20 giugno 2026, il centro storico di Imperia Oneglia si aprirà al pubblico per ospitare il terzo e atteso capitolo stagionale di ImperiAntiquaria. La rinomata mostra-mercato interamente dedicata al collezionismo e all’arte d’altri tempi tornerà a popolare i corsi cittadini, offrendo a residenti, curiosi e collezionisti una selezione ricercata di arredi d’epoca, rarità vintage e creazioni artistiche uniche.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra i commercianti del centro storico riuniti nel Civ NuovOneglia e vanta il patrocinio del Comune di Imperia. Il progetto punta a rilanciare il cuore commerciale e urbano della città, trasformando i suoi scorci più suggestivi in un vero e proprio salone espositivo all’aperto.

Un’esperienza tra shopping, arte e gastronomia

La giornata di sabato non si configurerà soltanto come una calamita per gli amanti del collezionismo, ma rappresenterà un pretesto ideale per riscoprire la città attraverso un mix di attrazioni collegate:

Acquisti e Modernariato: Insieme alle tradizionali bancarelle degli espositori di antiquariato, le boutique del centro storico rimarranno regolarmente aperte per garantire un’esperienza di shopping d’alto livello.

Insieme alle tradizionali bancarelle degli espositori di antiquariato, le boutique del centro storico rimarranno regolarmente aperte per garantire un’esperienza di shopping d’alto livello. Arte e Territorio: Il fine settimana offrirà l’occasione per varcare la soglia dei musei locali, strutture che custodiscono l’identità e la memoria storica del territorio di Imperia.

Il fine settimana offrirà l’occasione per varcare la soglia dei musei locali, strutture che custodiscono l’identità e la memoria storica del territorio di Imperia. Gusto e Tradizione: I locali, i bar e i ristoranti della zona accoglieranno i passanti e i visitatori proponendo i piatti tipici della cucina ligure, ideali da gustare nei dehors approfittando del clima piacevole della città.

I prossimi appuntamenti: il calendario 2026

Per chi desidera programmare un viaggio nel tempo tra le atmosfere del passato, il Civ NuovOneglia ha già definito e ufficializzato le prossime date in agenda. Il mercatino tornerà a svolgersi nei seguenti giorni dell’anno:

20 Giugno

22 Agosto

12 Settembre

12 Dicembre

L’evento si presenta come un’ottima occasione per immergersi nella vitalità di Imperia, lasciandosi conquistare dalla cultura, dalla buona tavola e dal fascino intramontabile degli