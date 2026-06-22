Prosegue con successo la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 a Imperia. Dopo l’ottima affluenza registrata durante il terzo giorno di festeggiamenti presso la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, la giornata di lunedì 22 giugno, quarto giorno della kermesse, offre un ricco programma che unisce tradizioni, spettacoli e le eccellenze gastronomiche del territorio. Fino a tarda serata, il cuore di Oneglia si animerà con mostre culturali, musica, esibizioni di danza e i celebri stand culinari.

Il successo del weekend e l’apertura delle mostre culturali

La terza giornata dell’evento ha visto il pubblico coinvolto dalle esibizioni della Marcella Dance Studio (guidata dai maestri Marcella Coslovich e Luca Aschero) e della Scuola Alma Latina (diretta dal maestro Marco Viotti). A chiudere in bellezza la serata ci ha pensato DJ King, facendo ballare i presenti fino a notte fonda con la sua selezione musicale.

Per la giornata di lunedì 22 giugno, le attività prenderanno il via alle ore 17.00 con l’apertura di MercantIneja. La mostra mercato, organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella e Bevox di Filippo Devia, accoglierà i visitatori con circa trenta espositori selezionati, confermandosi un appuntamento di grande richiamo per la valorizzazione del centro di Oneglia e dell’estate imperiese.

A partire dalle ore 18.30 aprirà al pubblico l’area culturale presso la Tenda delle Esposizioni, dove sarà possibile ammirare diverse rassegne:

La mostra storica “Scagno 1930”, a cura di Sergio Cecchinel, dedicata alla memoria dell’industria olearia imperiese con documenti e arredi originali.

L’esposizione fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce.

Le originali e colorate opere di PLOP-ART realizzate da Alessio Ardissone (Polo).

Ineja Food e il programma serale

Sulla Banchina Aicardi, l’area gastronomica di Ineja Food continua a rappresentare uno dei poli attrattivi della manifestazione. La cucina si pone l’obiettivo di custodire e tramandare le ricette della tradizione ligure e onegliese, offrendo ogni sera specialità differenti. Per il menù di lunedì 22 giugno, il piatto del giorno sarà il tradizionale Zemin di Pesce.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è Stefano Zerbone, responsabile di Ineja Food: «La Festa di San Giovanni è un appuntamento che per noi significa prima di tutto condivisione. Dietro ogni piatto c’è il lavoro di una squadra straordinaria composta da volontari che, per mesi, preparano questo evento con entusiasmo e grande senso di appartenenza. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, fatta di sapori genuini, qualità delle materie prime e attenzione per ogni dettaglio. Anche quest’anno il menù renderà omaggio alle ricette della tradizione ligure e onegliese, con alcune proposte che sorprenderanno il pubblico. Vogliamo che chi si siede ai tavoli di Ineja Food possa sentirsi parte di una grande famiglia e portare con sé il ricordo di una serata speciale vissuta nel cuore della nostra città».

Le casse della manifestazione apriranno alle ore 19.00, consentendo al pubblico di cenare agli stand di Ineja Food dalle ore 19.30. L’intrattenimento accompagnerà l’intera serata secondo questo calendario:

Ore 19.30: Radio Ineja con musica e notizie curate da Enzo Testini, in arte DJ Tex.

Radio Ineja con musica e notizie curate da Enzo Testini, in arte DJ Tex. Ore 20.30: Baby Dance con DJ Tex.

Baby Dance con DJ Tex. Ore 21.00: Spettacolo di Danza Aerea a cura dell’associazione Imperial Circus di Lucia Piana.

Spettacolo di Danza Aerea a cura dell’associazione Imperial Circus di Lucia Piana. Ore 21.20: Lezione di avvicinamento al Tango Argentino con Mision Tango e l’esibizione dei maestri Majo Caballero e Julio Bassan.

Lezione di avvicinamento al Tango Argentino con Mision Tango e l’esibizione dei maestri Majo Caballero e Julio Bassan. Ore 22.00: Esibizione della Scuola di Danza Imperia Dance della maestra Deborah Papa.

Servizi per le famiglie e il coinvolgimento del C.I.V. NuovOneglia

L’organizzazione ha posto grande attenzione anche alle famiglie con l’Area Bimbi, dotata di ruota panoramica, gonfiabili e trampolini elastici per il divertimento dei più piccoli in totale sicurezza. Dalle 18.30 saranno inoltre attivi l’Info Point, il presidio sanitario della Croce Rossa Italiana (Comitato di Imperia) e gli spazi informativi di numerose realtà locali, tra cui: Città di Imperia e Polizia Locale, Rifugio “La Cuccia” (Canile di Imperia), Club Marathon Imperia, Compagnia di San Leonardo, Circolo ARCI Solidarietà (Progetto Cena Fuori) e Intercultura O.d.V..

La kermesse si avvale inoltre della stretta collaborazione del C.I.V. NuovOneglia, che anima il centro storico con diverse iniziative:

Il “Cocktail di San Giovanni”, un drink esclusivo servito dai locali aderenti.

“San Giovanni in Vetrina”, con le attività commerciali che partecipano con allestimenti a tema e l’esposizione dei manifesti storici.

“Cinema e Shopping sotto le Stelle – Ciak si Compra”, in programma giovedì 25 giugno alle ore 21.30 in collaborazione con il Cineforum Imperia, che vedrà i negozi aderenti aperti in orario serale.

Gli appuntamenti dei prossimi giorni

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ricorda infine l’atteso appuntamento di mercoledì 24 giugno, giorno dedicato al Santo Patrono. Alle ore 17.30 presso la Basilica Collegiata San Giovanni Battista si terranno i Vespri solenni e la tradizionale processione religiosa. A seguire, alle ore 23.00, la Città di Imperia in collaborazione con il C.I.V. NuovOneglia offrirà un grande spettacolo di fuochi d’artificio per illuminare il cielo cittadino.

La manifestazione proseguirà con eventi, sport, cultura e gastronomia fino al 29 giugno. Il programma completo e gli aggiornamenti sono consultabili sul sito www.ineja.it e sui canali social ufficiali dell’evento.