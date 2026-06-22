L’energia travolgente dello showman e speaker Paolo Bianco torna ad animare l’estate della Riviera ligure. Sulla scia di Fiorello, il volto simbolo dell’intrattenimento in provincia di Imperia sarà nuovamente il motore trainante della movida di San Bartolomeo al Mare. A partire da mercoledì 24 giugno, sono in programma sei serate all’insegna del karaoke e del divertimento sotto le stelle, promosse in sinergia dalla Pro Loco e dal Comune di San Bartolomeo.

Il calendario delle serate estive

Tutti gli appuntamenti musicali si terranno alle ore 21:00 e accompagneranno residenti e turisti per l’intera stagione estiva, dislocandosi in due diverse location cittadine.

La prima parte della rassegna andrà in scena presso l’Anfiteatro del lungomare delle Nazioni, che ospiterà gli eventi nelle seguenti date:

Mercoledì 24 giugno (serata inaugurale)

Mercoledì 8 luglio

Giovedì 30 luglio

Nel mese di agosto e per il gran finale di settembre, lo spettacolo si sposterà invece in piazza della Torre:

15 agosto

23 agosto

Mercoledì 8 settembre

La filosofia dello showman: musica e spensieratezza

Con un bagaglio di quasi quarant’anni di esperienza sul campo, Paolo Bianco promette di far cantare l’intera piazza. «Sarà un lungo viaggio nel mondo delle sette note – assicura l’intrattenitore – L’obiettivo è quello di far divertire tutti, salire sul palco e cantare. Saranno sei serate all’insegna della spensieratezza».

Lo stesso Paolo Bianco ricorda con orgoglio il suo successo musicale legato a “Ti porterò con me”, un brano inedito che ha segnato una tappa fondamentale per la sua maturità artistica. La canzone, scritta a più mani in collaborazione con il paroliere Gianluca Boetti e l’arrangiatore Ferdinando Mongelli, rappresenta la perfetta sintesi della sua filosofia di vita: concepire la musica come un vero e proprio “hobby-lavoro”, un settore in cui il rigore professionale non spegne mai la scintilla del puro divertimento. Una formula vincente che replicherà puntualmente anche per quest’estate a San Bartolomeo al Mare.