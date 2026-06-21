La stagione estiva di Diano Marina entra nel vivo con un ricco calendario di eventi musicali gratuiti che animeranno le serate cittadine. A partire da fine giugno, l’isola pedonale del centro storico e il suggestivo Molo delle Tartarughe diventeranno palcoscenici a cielo aperto, ospitando concerti che spazieranno dall’intrattenimento musicale diffuso fino alle esibizioni dal vivo dedicate al belcanto e al ritmo funk.
Musica diffusa nell’isola pedonale
A partire da martedì 23 giugno, prenderà il via una rassegna di musica dal vivo e discobar che trasformerà il cuore della città. Il format prevede l’esibizione in contemporanea di diverse band dislocate in vari punti dell’isola pedonale del centro storico.
Gli appuntamenti, curati dall’organizzazione della Banda Musicale “Città di Diano Marina”, si terranno tutti alle ore 21:30 e proseguiranno per l’intera estate secondo il seguente calendario:
- Giugno: martedì 23 e martedì 30
- Luglio: martedì 7 e martedì 21
- Agosto: martedì 4 e martedì 18
- Settembre: martedì 1
Le serate al Molo delle Tartarughe: tenori e ritmo funk
Il programma musicale cittadino si arricchisce ulteriormente con due serate speciali ospitate nella cornice del Molo delle Tartarughe, entrambe con inizio alle ore 21:30 e a ingresso libero per il pubblico.
- Mercoledì 24 giugno 2026: Il palcoscenico sarà dedicato alla musica classica e alla lirica con il concerto a cura del tenore Davide Pastorino (informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla sua pagina Facebook ufficiale).
- Giovedì 25 giugno 2026: Spazio all’energia e all’intrattenimento con il concerto live della band “Stavolta mia moglie mi manda a funk!”.
Per la serata di giovedì, salirà sul palco la formazione completa del gruppo musicale (ulteriori dettagli sul sito www.stavolta.it), composta dai seguenti artisti:
- Marco Ghini (Voce e Testi)
- Rossano Giallombardo (Chitarra e Musica)
- Mauro Max Maloberti (Tastiere)
- Fabio Zunino (Basso)
- Andrea “Bale” Balestrieri (Batteria)
- Nico Lo Bello (Tromba)
- Raffaele Esposto (Sax)