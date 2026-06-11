Decisivo e tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona, che nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, hanno operato con la massima urgenza per trarre in salvo una donna rimasta pericolosamente intrappolata all’interno della propria vettura a seguito di un brutto incidente stradale.

Il salvataggio tra le lamiere

La violenza dell’impatto e la dinamica dell’uscita di strada hanno fatto sì che la conducente, una donna di circa sessant’anni, rimanesse incastrata all’interno dell’abitacolo deformato del veicolo. È in questo scenario critico che l’operato e la professionalità dei pompieri del distaccamento di Tortona si sono rivelati fondamentali.

I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul luogo del sinistro, hanno lavorato senza sosta e con la massima precisione per tagliare le lamiere e liberare la donna in totale sicurezza, scongiurando conseguenze peggiori e permettendo così il rapido intervento medico. Una volta estratta dall’auto, la sessantenne è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118.

La dinamica dell’incidente e le condizioni della donna

Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale che collega le cittadine di Tortona e Viguzzolo. Ecco i dettagli di quanto accaduto:

Il luogo: Lo schianto ha avuto luogo in un incrocio ben noto alla viabilità locale, comunemente chiamato “Punta di Garbagna”.

Lo schianto ha avuto luogo in un incrocio ben noto alla viabilità locale, comunemente chiamato “Punta di Garbagna”. I veicoli coinvolti: L’incidente ha visto collidere un furgone e l’automobile guidata dalla donna.

L’incidente ha visto collidere un furgone e l’automobile guidata dalla donna. L’impatto: A seguito del violento urto, l’auto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, terminando la propria corsa incontrollata nei campi adiacenti alla sede stradale.

Dopo il provvidenziale salvataggio operato dai Vigili del Fuoco, la donna è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti clinici. Secondo le prime informazioni trapelate, la sessantenne avrebbe riportato ferite e traumi di media gravità, fortunatamente giudicati guaribili nel giro di poche settimane.