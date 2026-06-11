Si è aperta sotto i migliori auspici la mostra d’arte Passavo di qua di Sonia Delponte e Fabrizio Falchetto, la cui inaugurazione domenica 7 giugno ha saputo richiamare a Garbagna l’attenzione di un pubblico interessato di appassionati e addetti ai lavori.

L’esposizione ha riscosso un notevole e unanime apprezzamento. I visitatori si sono soffermati a lungo ad ammirare le opere esposte, lodando l’efficacia dell’allestimento predisposto da Giovanna Franzin, l’intensità espressiva delle creazioni e la capacità dei lavori di dialogare tra loro e con le atmosfere del territorio.

I due artisti hanno in comune un linguaggio materico e l’utilizzo di materiali di riciclo con cui realizzano pitto-sculture ed in questa occasione hanno presentato, oltre ai lavori delle rispettive produzioni, originali opere a quattro mani dove i paesaggi sospesi di Sonia sono attraversati dagli omini di carta di Fabrizio per portarci alla scoperta di “esperienze di passaggio tra realtà e fantasia” e fare un viaggio materico tra forma colore e memoria del Borgo.

Per chi non avesse ancora avuto l’occasione di ammirare la collezione dal vivo, o per chi desiderasse tornare a visitarla, si ricorda di approfittare delle aperture dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19previste per sabato 13 e domenica 14, quando si svolgerà anche la 58° sagra delle rinomate ciliegie di Garbagna.