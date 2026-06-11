Domenica 14 giugno 2026, il pittoresco comune di Garbagna, insignito del prestigioso titolo di “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: la 58ª Sagra delle Ciliegie. Una giornata interamente dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, allo spettacolo e alla cultura, organizzata con il supporto della Pro Loco locale.

Gastronomia d’eccellenza e prodotti tipici

Il cuore pulsante della festa sarà la piazza, dove a partire dalle ore 12.30 aprirà i battenti lo stand gastronomico curato dalla Pro Loco. Il menù offrirà l’occasione di gustare il “Capolavoro della Tradizione”, ovvero il Minestrone della nonna, accompagnato da salamini alla griglia e da una deliziosa specialità: le ciliegie al Timorasso.

Per tutto l’arco della giornata, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand di hobbisti, bancarelle alimentari e, soprattutto, scoprire i prodotti genuini dei produttori appartenenti al Consorzio Ciliegia di Garbagna.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta culinaria, in concomitanza con la sagra, si terrà anche il 2° Festival del Tartufo Nero, con diverse attività organizzate in collaborazione con Derthona Truffle.

Spettacoli, musica e intrattenimento per tutti

Il programma della manifestazione, come illustrato nella locandina ufficiale (garbagna.jpg), è pensato per coinvolgere e far divertire grandi e piccini:

Ad accompagnare la giornata ci sarà l’animazione musicale a cura di “OZ!” .

. Dalle ore 14.30 il divertimento sarà dedicato ai più piccoli con truccabimbi, giocoleria e i simpatici pony del Silverado ranch.

il divertimento sarà dedicato ai più piccoli con truccabimbi, giocoleria e i simpatici pony del Silverado ranch. Alle ore 18.00 è previsto lo spettacolo di chiusura, che vedrà l’esibizione delle atlete dell’A.S.D. Ritmica La Torre (di Arquata Scrivia).

Arte, cultura e visite guidate

La 58ª Sagra delle Ciliegie non sarà solo un appuntamento all’insegna del gusto e dello svago, ma offrirà anche numerose opportunità per immergersi nella cultura e nell’arte locale.

Visite guidate: L’associazione Librinscena organizzerà visite guidate alla scoperta delle bellezze del borgo (per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a info@librinscena.it ).

L’associazione Librinscena organizzerà visite guidate alla scoperta delle bellezze del borgo (per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a ). Mostre: Diversi spazi del paese si trasformeranno in vere e proprie gallerie d’arte. Presso la sala polifunzionale, palazzo Fieschi, cortile Borro, Consorzio “La Torre” e SOMS saranno infatti allestite mostre fotografiche e pittoriche.